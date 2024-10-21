Neymar 369 Gün Sonra Sahalara Döndü - Son Dakika
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Spor

Neymar 369 Gün Sonra Sahalara Döndü

Neymar 369 Gün Sonra Sahalara Döndü

Brezilyalı yıldız Neymar, Al Hilal formasıyla sahaya çıkarak 369 günlük sakatlık dönemini sonlandırdı.

21.10.2024 22:45
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Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, yaşadığı ağır sakatlığın ardından 369 gün sonra sahalara döndü.

AFC Şampiyonlar Ligi Elite Batı Grubu 3. hafta maçında Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ain ile deplasmanda karşılaştı. Teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal, mücadeleden 5-4'lük skorla galip ayrıldı ve puanını 9'a yükseltti. Brezilyalı yıldız Neymar da bu maçla birlikte formasına kavuştu. 32 yaşındaki futbolcu 18 Ekim 2023'te ülkesi Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Uruguay ile karşılaştığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Daha sonrasında hastanede yapılan kontrollerde Neymar'ın sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği açıklanırken, uzun süre sahalardan uzak kaldı. Neymar, tedavisinin ardından antrenmanlara da başlarken bu sezon da ilk maçına AFC Şampiyonlar Ligi mücadelesinde çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Brezilya, Al Hilal, Neymar, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Neymar 369 Gün Sonra Sahalara Döndü - Son Dakika

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