Nicolo Zaniolo\'dan şaşırtan istatistik

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Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan İtalyan Serie A takımlarından Atalanta'ya kiralık giden Nicolo Zaniolo ile ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

HİÇ İLK 11'DE OYNAMADI

Zaniolo, Atalanta forması altında 11 maçta süre buldu ve söz konusu karşılaşmaların hiçbirine ilk 11'de başlamadı. Teknik direktör Gian Piero Gasperini tarafından sürekli hamle oyuncusu olarak kullanılan 25 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibindeki 11 maçta sadece 229 dakika süre bulabildi. İtalyan yıldız, sonradan oyuna girdiği müsabakalarda 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

20 MAÇ OYNARSA SATIN ALMA OPSİYONU DEVREYE GİRECEK: 15.5 MİLYON EURO

Atalanta'dan Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Zaniolo'nun sözleşmesinde 20 maçta forma giymesi durumunda devreye girecek 15.5 milyon euroluk satın alma maddesi bulunuyor.

Galatasaray'dan Zaniolo için yapılan KAP açıklaması şu şekildeydi;

"Profesyonel Futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Satın alma opsiyonun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 Euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır."

GEÇEN SEZONU DA İNGİLTERE'DE GEÇİRMİŞTİ

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Zaniolo, geçen sezonu da kiralık olarak İngiliz ekibi Aston Villa'da geçirmişti. Burada 39 maçta forma giyen İtalyan hücumcu, 3 gol atmıştı. Piyasa değeri 20 milyon euro olan 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Zaniolo, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 12 karşılaşmada ise 4 gol 5 asistlik performans sergiledi.