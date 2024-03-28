- Niğde Belediyespor yönetimi, TFF kararlarını eleştirdi
Niğde Belediyespor Futbol Şube Direktörü İdris Gündoğan:
"Bir lobi Niğde Belediyespor'un haklarını yemek için çalışıyor"
NİĞDE - Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Niğde Belediyespor yönetimi, verilen seyircisiz maç cezasının haksız olduğunu söyledi.
Niğde Belediyespor Kulüp Başkanı Atilla Tasalı, Başkan Yardımcısı Yahya Dökmetaş ve Futbol Şube Direktörü İdris Gündoğan basın açıklaması yaptı. Niğde Belediyespor'a emsalsiz bir ceza verildiğini söyleyen Başkan Atilla Tasalı, rakipleri Akşehirspor'a ise kaybettiği maçın 3 puanının masa başında verildiğini belirtti. Tasalı, "Niğde Belediyespor olarak ligin başından bu yana, tüm camiamızla birlikte adil bir yarış içerisinde bulunarak, hak edenin şampiyon olacağı bir lig olsun anlayışıyla hareket ettik. Fakat son haftalarda takımımıza futbol sahalarında emsali görülmemiş şekilde seyircisiz oynama cezası verilirken, rakibimiz Akşehirspor'a kaybettiği maçın 3 puanı masa başında veriliyor, yetmiyor hakemler tarafından 3 puanlar hediye ediliyor. Birinci tezgah İmamoğlu maçı öncesinde kuruluyor. İmamoğlu Belediyespor müsabakasında tayin edilen hakemin yanlış davranışları, futbol oynamaya izin vermemesi sonucu mağlup oluyoruz. Mağlup olmamız yeterli gelmiyor, çünkü bizi geçebilmeleri için daha fazla şeye ihtiyaçları olduklarını biliyorlar. Her sahada olan basit münferit bir, iki hadiseyi bahane ederek, iki maç sahamızda seyircisiz oynama cezası veriliyor. TFF'nin aldığı emsal bir karar yok mu? Örneğin, Bingölspor - Hacılar Erciyes maçındaki çıkan hadiselere bakın. Bizim maçın fazlası var. Sadece bir maç seyircisiz oynama cezası verildi. Bu ceza kasten takımımıza şampiyonluk yarışında zarar vermek adına alınmış veya aldırılmış bir karardır. İkinci olarak, Adana 5 Ocak FK'ya 3-1 mağlup olan Akşehirspor statü uygulamasıyla ilgili itirazını ve dekontunu statü süresi içerisinde yapmış mıdır? Yoksa imtiyazlı şekilde kabul edilerek, 3 puan hediye mi edilmiştir?" dedi.
"Bir lobi Niğde Belediyespor'un haklarını yemek için çalışıyor" diyen Futbol Şube Direktörü İdris Gündoğan ise bir şehri temsil ettiklerini belirterek yetkilileri göreve davet etti. Hakemlerin dikkat edilerek atanmasını isteyen Gündoğan, "Hakemi gördünüz, hakem seyirciyi, oyuncuyu provoke etmeye gelmiş. Oyuncularımız kırmızı kart cezası almasın diye dua ediyoruz ancak seyircimizin yapmış olduğu bir, iki münferit olay var. 12 Bingölspor - Hacılar Erciyes maçında sahaya giren var, karşı antrenöre saldıran taraftar var, kırmızı karttan sonra hakemi tartaklayan oyuncu var. Bu maçta sadece 12 Bingölspor'a bir maç seyircisiz oynama cezası verdiler. Allah'ınızı severseniz bizim maçımızda ne vardı iki maç ceza verecek? Bir lobi kurulmuş ve bu lobi Niğde Belediyespor'un haklarını yemek için çalışıyor. TFF'de Konya Akşehir adına kimlerin lobi yürüttüğü konusunda bize çeşitli duyumlar geliyor. Elimizde belge olmadığı için telaffuz ederek kimseyi töhmet altında bırakmak istemiyoruz ama hakemlerin, gözlemcilerin dikkat edilerek atanması konusunda yetkilileri görece çağırıyoruz" şeklinde konuştu.
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