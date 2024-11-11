Niğde, Kayseri\'yi 7-5 Yendi

Spor

Orta Anadolu Masterler 40 yaş Dostluk Ligi 2. hafta maçında Kayseri Masterler ile Niğde Anadolu Masterler karşılaştı. TÜFAD Kayseri tesislerinde oynanan ve 12 golün atıldığı karşılaşmada müsabakayı 7-5 ile kazanan taraf Niğde ekibi oldu.

Saha: TÜFAD Kayseri Tesisleri

Hakemler: Fatih Yıldırım, Buse Özgül, Şevki Dursun

Kayseri Masterler: İlker Gökdemir, Emrah Deveci, İbrahim Uyan, Gökhan Dursun, Orhan Tam, Serkan Sönmez, Ufuk Kahraman (Burhanettin Bozkurt), Gökhan Gündüz, Mutlu Önal, Şinasi Ev, Emin Gök

Niğde Anadolu Masterler: Hayrettin Cancı, Mustafa Salman, Ahmet Aslan, Ömer Demirhan, Mehmet Özel, Mehmet Aydın, Erkan Kılıç, Mustafa Tokgöz, Ramazan Özoğul, Hasan Özdemir, Lokman Yıldız

Goller: Şinasi Ev (3), Gökhan Dursun, Emin Gök (Kayseri Masterler) Ramazan Özoğul (4), Lokman Yıldız (2), Hasan Özdemir (Niğde Anadolu Masterler) - KAYSERİ