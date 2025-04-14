Niğde Sağırlar 4-1 ile Galip Geldi

İşitme Engelliler 1. Ligi C Grubu'nda mücadele eden Niğde Sağırlar Spor Kulübü ligin ikinci haftasında, sahasında ağırladığı Kayseri İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü 4-1 mağlup etti.

İşitme engelli sporcular, Niğde Bucak Çayır Stadı'nda oynanan mücadelede puan almak için büyük bir mücadele sergiledi. Pazar günü oynanan karşılaşmanın arından açıklama yapan Niğde Sağırlar Spor Kulübü Derneği başkanı Mücayip Yıldırım kulübe destek verenlere teşekkür etti. Yıldırım; "Niğde Sağırlar Spor Kulübü olarak Kayseri Sağırlar Spor Kulübünü 4-1 mağlup ederek maçı kazandık. Niğde Valisi Dr. Cahit Çelik, Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Niğde il Gençlik Spor Müdürü İlker Ötgünlü başta olmak üzere kulübümüze destek veren herkese, üyelerimize ve bizleri izlemeye gelen vatandaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Grubunda Afyon, Kayseri ve Ankara gibi güçlü rakiplerle yarışan Niğde temsilcisi ligin üçüncü haftasında Ankara'da, Ankara İşitme Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. - NİĞDE