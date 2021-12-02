Niğde Valisi Şimşek ve protokol üyeleri, tekerlekli sandalyede basketbol oynadı

Niğde'de Vali Yılmaz Şimşek ve protokol üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkati çekmek için sporcularla tekerlekli sandalyede basketbol oynadı.

Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Vali Yılmaz Şimşek, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ve AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, tekerlekli sandalyeye oturak Niğde Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımıyla maç yaptı.

Vali Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Bu kapsamda tekerlekli sandalyede basketbol maçı yaptıklarını belirten Şimşek, "Amacımız, engellilerin toplumda yaşadığı sıkıntılara dikkati çekmek ve engellilerimizin topluma eşit bir fert olarak katılması adına bir farkındalık oluşturmak. Unutmayalım ki hepimiz bir engelli adayıyız. Engelliye saygı göstermek, bir insanlık görevidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Fatih Güvenç ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara da golbol takımıyla maç yaptı.