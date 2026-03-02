Nihat Hatipoğlu'nu dahi şaşırtan Fenerbahçe sorusu: 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz - Son Dakika
Nihat Hatipoğlu'nu dahi şaşırtan Fenerbahçe sorusu: 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz

Nihat Hatipoğlu\'nu dahi şaşırtan Fenerbahçe sorusu: 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz
02.03.2026 20:14
Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarında izleyicilerden gelen soruları yanıtlayan Nihat Hatipoğlu, kendisine yöneltilen, "Fenerbahçe taraftarı her sene dua etmesine rağmen 11 senedir şampiyon olamıyor, taraftarın dua ederken yaptığı yanlış nedir?" sorusunu yanıtladı. Soru karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Nihat Hatipoğlu'nun cevabı ekran başındakileri ve stüdyodakilere kahkaha attırdı. Bu anlar kısa süre içerisinde sosyal medyada viral oldu.

Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarıyla ekranlara gelen Nihat Hatipoğlu, iftar yayınında kendisine yöneltilen bir soruyla yeniden gündeme geldi.

''FENERBAHÇELİLER 11 YILDIR DUA EDİYOR, NEREDE YANLIŞ YAPIYORUZ''

Nihat Hatipoğlu, kendisine yöneltilen, "Fenerbahçe taraftarı her sene dua etmesine rağmen 11 senedir şampiyon olamıyor, taraftarın dua ederken yaptığı yanlış nedir?" sorusu karşısında şaşkınlık yaşadı.

''DUADAN ÖNCE AYAKLARINI İYİ KULLANACAKLAR''

Stüdyoda da yaşanan gülümsemelerin ardından Fenerbahçeli taraftarın sorusuna cevap veren Hatipoğlu, "Duadan önce ayaklarını iyi kullanacaklar, güzel oynayacaklar. Güzel oynayınca karşılığını alırlar. Kişi çalıştığının karşılığını alır. Antrenmanlarına dikkat edecek, iyi oynayacak, iyi değerlendirip iyi pas atacak, forveti besleyecek ve defansı çok güçlü olacak. Bunlara dikkat ederse, hocasının verdiği talimata da uyarsa Fenerbahçe'de kazanıp şampiyon olur. Biz hangi takımımız yabancılarla oynarsa ondan yanayız." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Hatipoğlu'nun bu cevabı, hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicilere kahkaha attırırken, sosyal medyada da kısa sürede viral hale geldi. Kullanıcılar, esprili yorumlarla paylaşarak anı gündeme taşıdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cafer Kirmacioglu Cafer Kirmacioglu:
    Demekki dua işe yaramıyor 4 22 Yanıtla
  • Hakan1421 Hakan1421:
    sanki diğer takımların taraftarları dua etmiyor 7 0 Yanıtla
  • Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    Vallahi cok yerinde bi soru koyu bi FB li olarak bundan sonra kıbleye doğru dualarımızı okuyalım. 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22:52
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
22:33
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
22:08
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
21:47
Herkes Trump’ın boynundaki yaraya odaklandı
Herkes Trump'ın boynundaki yaraya odaklandı
21:29
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
21:24
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var
21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
