Nihat Tokat, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına adaylığını açıkladı

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Nihat Tokat, "Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına adaylığımı en içten duygularımla ve büyük bir kararlılıkla açıklıyorum. 28 yıllık kongre üyesi olmanın getirdiği deneyim ve bağlılıkla, Fenerbahçe'ye olan sevdamı ve hizmet aşkımı her birinize hissettirmek istiyorum" dedi.

Fenerbahçe'de Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Divan başkanlığına adaylığını açıklayan Nihat Tokat, Dalyan Club'ta basınla bir araya geldi. Anadolu'dan yoğun destek aldığını belirterek sözlerine başlayan Tokat, "Büyük bir gurur ve heyecanla, uzun yıllardır Fenerbahçe camiasına hizmet etmenin onurunu taşıyarak önemli bir adımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına adaylığımı en içten duygularımla ve büyük bir kararlılıkla açıklıyorum. 28 yıllık kongre üyesi olmanın getirdiği deneyim ve bağlılıkla, Fenerbahçe'ye olan sevdamı ve hizmet aşkımı her birinize hissettirmek istiyorum. Fenerbahçe'ye olan bağlılığım, 14 yaşında Amigo Çetin'in davulunu taşımakla başlayıp, 1981-1985 yılları arasında futbol takımlarında golcü forvet olarak sahada yer alıp deneyim kazandım sonraki sürecim 1907 Fenerbahçe Derneği'nin kurucularından biri olmama kadar uzanıyor. Bu tarihi mirası korumak ve geleceğe taşımak için var gücümle çalışacağım. Kulübümüzün değerlerini ve tarihini yaşatma konusundaki kararlılığım, geçmişte yaptığım çalışmalardan da belli olmaktadır" diye konuştu.

Fenerbahçe çatısı altında yaptığı çalışmalar hakkında da katılımcılara bilgilere aktaran Tokat, "1907 Kombine kartlarının projesini hayata geçirme sürecinde, rahmetli eniştem Uğur Erkmen'le birlikte önemli bir rol üstlendik. Ayrıca, 'Rüya Takım' olarak anılan Basketbol takımının oluşumunda aktif görev aldım. 1997 yılında Türkiye'nin en çok dinlenen spor programı olan Spor Vizyon'un hazırlayıcısı ve sunucusu olarak Fenerbahçe FM'de yer alarak, kulübümüze olan bağlılığımı tüm Türkiye'ye duyurmayı başardım" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe için bütün enerjimi seferber etmekten büyük onur duyuyorum"

Sarı-lacivertli taraftarların ihtiyaçlarına her zaman cevap verdiğini ve vereceğini belirten Tokat, "Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değil, benim için yaşam biçimidir. Babamdan kalan en büyük mirasımı, bu eşsiz camiaya olan sevgimi ve bağlılığımı, iki oğluma miras bırakacak olmanın gururunu yaşıyorum. Daha önceki dönemde Taraftarlar Birliği Derneği'nin kurucularından ve başkanı olarak, taraftarlarımızın her zaman yanında olduğumu ve ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vereceğimi kanıtladım. Fenerbahçe için bütün enerjimi ve yeteneğimi seferber etmekten büyük onur duyuyorum. Kulübümüzün 27 Nisan 2024 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Seçimli Yüksek Divan Kurulu toplantısında, Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayıyım, sizlerin güveni ve desteğiyle buradayım. Birlikte, geleceğe umutla ve heyecanla bakıyoruz" şeklinde konuştu.

"Aziz Yıldırım ile Ali Koç'u barıştıracağım"

Taraftarların kendisine yönelik talepleri hakkında bilgi veren Tokat, şunları söyledi:

"Kıymetli başkanımız, ayrılmasını istemediğim, devam etmesini istediğim, böyle bir başkanla, böyle bir vizyonla Avrupa'da çok daha ileriye gideceğiz, şampiyonluklar yaşayacağız. Bu yönetimimiz, idari kadromuzla ve futbolcularımızla; hepsi inanmış durumda. Anadolu'dan bana söylenen 'Biz bu kutuplaşmayı istemiyoruz. Aziz Yıldırım başkanımızla, Ali Koç başkanımızı barıştırın. Fenerbahçe bölünmesin' Size söz veriyorum eğer başkan olursam ilk icraatlarımdan bir tanesi bu iki güzide başkanımızı barıştırmak olacak. Umuyorum onlar da bu davetime icabet edecekler."

"28 şampiyonluğumuz bize gelecek"

Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı 28 şampiyonluk başvurusunu hatırlatan Tokat, göreve gelmesi durumunda bu konuyu yeniden gündeme getireceklerini belirterek, "Futbol Federasyonu'nu ikna edeceğiz, rakiplerimizi ikna edeceğiz, ikna olarak o 28 şampiyonluğumuzu alacağız. 28 şampiyonluğumuz bize gelecek" dedi.

Yüksek Divan Kurulu başkan adaylarından biriyle birleşme talebinin olup olmadığı ile ilgili soruya Tokat, "Herhangi bir birleşmeye sıcak bakmıyorum. Başkanlık için şansımı sonuna kadar devam etmek istiyorum" yanıtını verdi. - İSTANBUL