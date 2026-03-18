Nijerya, Antalya'da İki Hazırlık Maçı Yapacak

18.03.2026 18:18
Nijerya A Milli Takımı, İran ve Ürdün ile Antalya'da hazırlık maçları oynayacak.

Nijerya A Milli Futbol Takımı, 27 Mart Cuma günü İran, 31 Mart Salı günü de Ürdün'le Antalya'da hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Nijerya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Orta Doğu'daki askeri çatışmaların ardından maçların, Ürdün'ün başkenti Amman'dan Antalya'ya alındığını duyuruldu.

Nijerya, 27 Mart Cuma günü saat 16.00'da İran, 31 Mart Salı günü saat 20.00'de de Ürdün ile Antalya'da karşılaşacak.

Nijerya'nın teknik direktörü Eric Chelle, İran ve Ürdün ile oynanacak hazırlık maçları için 23 kişilik kadroyu duyurdu.

Nijerya'nın kadrosunda Beşiktaş'ta forma giyen Wilfred Ndidi ve Trabzonspor'dan Paul Onuachu yer alırken Galatasaray'dan Victor Osimhen ise bulunmuyor.

Kadroda yer alan oyuncular şu şekilde:

Kaleci: Maduka Okoye (Udinese, İtalya); Adeleye Adebayo (Volos, Yunanistan); Francis Uzoho (Omonia, Kıbrıs Rum Kesimi)

Defans: Calvin Bassey (Fulham, İngiltere); Oluwasemilogo Ajayi (Hull City, İngiltere); Bright Osayi-Samuel (Birmingham City, İngiltere); Bruno Onyemaechi (Olympiakos, Yunanistan); Zaidu Sanusi (Porto, Portekiz); Igoh Ogbu (Slavia Prag, Çekya); Emmanuel Fernandez (Glasgow Rangers, İskoçya)

Orta Saha: Alex Iwobi (Fulham, İngiltere); Frank Onyeka (Coventry, İngiltere); Wilfred Ndidi (Beşiktaş, Türkiye); Raphael Onyedika (Club Brugge, Belçika); Fisayo Dele-Bashiru (Lazio, İtalya)

Forvet: Ademola Lookman (Atletico Madrid, İspanya), Samuel Chukwueze (Fulham, İngiltere), Simon Moses (Paris, Fransa), Chidera Ejuke (Sevilla, İspanya), Paul Onuachu (Trabzonspor, Türkiye), Akor Adams (Sevilla, İspanya), Philip Otele (Hamburger, Almanya), Collins Yira Sor (Genk, Belçika)

Kaynak: AA

