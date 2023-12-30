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Nijerya Milli Futbol Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosu açıklandı - Son Dakika
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Nijerya Milli Futbol Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosu açıklandı

Nijerya Milli Futbol Takımı, 34. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek kadrosunu açıkladı. Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel, Sivasspor'dan Ahmed Musa ve Kasımpaşa'dan Kenneth Omeruo da milli takımda yer aldı. Kupa, Fildişi Sahili'nde düzenlenecek ve 13 Ocak'ta başlayacak. Organizasyon, 11 Şubat'ta sona erecek.

Nijerya Milli Futbol Takımı\'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosu açıklandı
30.12.2023 - 12:15,
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Nijerya Milli Futbol Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosu açıklandı.

Ülke federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 34. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Nijerya'nın kadrosu belli olurken, Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel, Sivasspor'dan Ahmed Musa ve Kasımpaşa'dan Kenneth Omeruo da milli takımda yer aldı.

Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlayacak kupadaki maçlar, 5 şehirdeki 6 statta oynanacak. Organizasyon, 11 Şubat'ta sona erecek. Grup birincileri ve ikincileri ile 6 gruptaki en iyi 4 üçüncü takım, son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.

Geçen haziran-temmuz aylarında oynanması planlanan 34. Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 2024'ün ocak ayına ertelenmişti.

Afrikalı futbolcuların forma giydiği Türkiye dahil birçok ülkedeki ekipler, organizasyonun tekrar kışa alınması nedeniyle oyuncularından milli takımları kupadan elenene kadar yararlanamayacak.

Kaynak: AA
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