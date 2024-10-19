Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Ahmet Oğuzhan Ünal
Nilüfer Belediyespor Eker: Szczurowska, Melisa Ege Bükmen, Nazlı Eda Kafkas, Firdevs Kiremitçi, Hazal Selin Uygur, Milenkovic (Selin Adalı, Işıl Öz, Ezgi Uludağ)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Rasinska, Buse Özden, Cansu Aydınoğulları, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Johnson (Gizem Düzeltir, İrem Nur Özsoy, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Defne Başyolcu, Seher Aksoy)
Setler: 25-19, 25-20, 25-21
Süre: 86 dakika (28, 25, 33)
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Nilüfer Belediyespor Eker, Aydın'ı 3-0 Yendi - Son Dakika
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