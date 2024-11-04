Noah Sonko: Fenerbahçe Maçı Önemli - Son Dakika
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Noah Sonko: Fenerbahçe Maçı Önemli

Noah Sonko: Fenerbahçe Maçı Önemli

Sivasspor'un defans oyuncusu Noah Sonko, Fenerbahçe karşısında iyi sonuç hedeflediklerini açıkladı.

04.11.2024 15:30
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Sivasspor'un defans oyuncularından Noah Sonko Sundberg, hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacakları maça ilişkin, "Çok önemli bir maç. Büyük bir takıma karşı oynayacağız. İyi bir hocaları var, iyi bir takımları var. Oraya gidip elimizden gelenin en iyisini ortaya koyup, iyi bir sonuçla dönmeye çalışacağız" dedi.

Sivasspor'da futbolcu Noah Sonko Sundberg, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Noah Sonko, ligde geçtiğimiz hafta sahalarında oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçında iyi bir galibiyet aldıklarını belirterek, "İki tane gol attım. Çok güzel bir şey benim için. Takım olarak da galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu. İlk yarı çok iyi performans ortaya koyamadıklarını kaydeden Sonko, "Topun kontrolü bizde değildi ama ikinci yarı bambaşka bir futbol ortaya koyduk. İyi mücadele ettik ve maçı kazandık. Aynı zamanda şunu da unutmamak gerekir ki; taraftarlarımızın desteği çok büyüktü. Onların desteği ve sevgisi sayesinde maçı kazandık" ifadelerini kullandı.

"Maçta çok odaklanmıştım"

Çaykur Rizespor karşında attığı frikik golünü daha önce çalışıp çalışmadığının sorulması üzerine Sonko, "Çok özel bir çalışma yoktu. Maçtan bir önceki gün 10 frikik kullandım, 2-3 tanesini gol atabilmiştim. Genel olarak özel bir şey yapmıyorum. Bir ritüel olarak düşünürsek, maçta çok odaklanmıştım. 3 adım geriden başlayıp frikik şutunu öyle çektim ve gol attım. Bu da tamamen odaklanmamın sonucuydu" diye konuştu.

"Çok önemli bir maç"

Ligde pazar günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçını da değerlendiren Sonko, "Çok önemli bir maç. Büyük bir takıma karşı oynayacağız. İyi bir hocaları var, iyi bir takımları var. Oraya gidip elimizden gelenin en iyisini ortaya koyup, iyi bir sonuçla dönmeye çalışacağız" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Noah Sonko: Fenerbahçe Maçı Önemli - Son Dakika

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