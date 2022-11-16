Eski Beşiktaşlı futbolcu John Carew, vergi kaçırdığı gerekçesiyle 14 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Eski Beşiktaşlı futbolcu John Carew, vergi kaçırdığı gerekçesiyle 14 ay hapis cezasına çarptırıldı

16.11.2022 16:36

Norveç'te gelirini açıklamadığı ve vergi kaçırdığı gerekçesiyle yargılanan bir dönem Beşiktaş forması giyen eski futbolcu John Carew, 14 ay hapis cezası aldı. 45 bin 353 sterlin de para cezası alan Carew''in suçu kasten işlediği tespit edilirse cezası artabilir.

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde taraftarların gönlünde taht kuran, Norveç futbolunun önde gelen golcülerinden eski futbolcu John Carew'in başı büyük dertte.

HAPİS VE PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

2012 yılında futbolu bırakan John Carew, Norveç'te gelirini açıklamadığı ve vergi kaçırdığı gerekçesiyle yargılandı. 14 ay hapis cezasına çarptırılan eski futbolcu, 45 bin 353 sterlin de para cezası aldı.

Eski Beşiktaşlı futbolcu John Carew, 14 ay hapis cezasına çarptırıldı

BEŞİKTAŞ'TA 27 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş'a 2014 yılında transfer olan John Carew, siyah-beyazlı kulüpteki kariyerinde çıktığı 27 maçta, 14 gol atma başarısı gösterdi. Kara Kartal ertesi sezon Carew'i 7 milyon 600 bin euroya Ligue 1 ekibi Lyon'a satmıştı.

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John Carew, Beşiktaş, Norveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski Beşiktaşlı futbolcu John Carew, vergi kaçırdığı gerekçesiyle 14 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Beşiktaşlı futbolcu John Carew, vergi kaçırdığı gerekçesiyle 14 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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