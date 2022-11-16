Eski Beşiktaşlı futbolcu John Carew, vergi kaçırdığı gerekçesiyle 14 ay hapis cezasına çarptırıldı

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde taraftarların gönlünde taht kuran, Norveç futbolunun önde gelen golcülerinden eski futbolcu John Carew'in başı büyük dertte.

HAPİS VE PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

2012 yılında futbolu bırakan John Carew, Norveç'te gelirini açıklamadığı ve vergi kaçırdığı gerekçesiyle yargılandı. 14 ay hapis cezasına çarptırılan eski futbolcu, 45 bin 353 sterlin de para cezası aldı.

BEŞİKTAŞ'TA 27 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş'a 2014 yılında transfer olan John Carew, siyah-beyazlı kulüpteki kariyerinde çıktığı 27 maçta, 14 gol atma başarısı gösterdi. Kara Kartal ertesi sezon Carew'i 7 milyon 600 bin euroya Ligue 1 ekibi Lyon'a satmıştı.