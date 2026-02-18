Nottingham Forest\'tan Fenerbahçe maçı öncesi değişiklik

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Nottingham Forest, kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gitti.
Nottingham Forest, 29 yaşındaki Brezilyalı yedek kalecisi John Victor'un sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından UEFA kadrosunu güncelledi. İngiliz ekibi, Manchester City'den transfer ettiği kaleci Stefan Ortega'nın UEFA listesine eklendiğini duyurdu.
Bu değişiklikle birlikte 33 yaşındaki Alman kaleci Ortega, Fenerbahçe'ye karşı her iki maçta da forma giyebilecek.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk edeceği mücadele perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.
