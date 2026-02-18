Nottingham Forest'tan Fenerbahçe maçı öncesi değişiklik - Son Dakika
18.02.2026 21:59
Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Nottingham Forest, kadrosunda değişikliğe gitti. 29 yaşındaki Brezilyalı yedek kalecisi John Victor'un sakatlanarak sezonu kapatması üzerine İngiliz ekibi, Manchester City'den transfer ettiği kaleci Stefan Ortegayı UEFA listesine ekledi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Nottingham Forest, kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gitti.

UEFA KADROSU GÜNCELLENDİ

Nottingham Forest, 29 yaşındaki Brezilyalı yedek kalecisi John Victor'un sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından UEFA kadrosunu güncelledi. İngiliz ekibi, Manchester City'den transfer ettiği kaleci Stefan Ortega'nın UEFA listesine eklendiğini duyurdu.

HER İKİ MAÇTA DA OYNAYABİLECEK

Bu değişiklikle birlikte 33 yaşındaki Alman kaleci Ortega, Fenerbahçe'ye karşı her iki maçta da forma giyebilecek.

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk edeceği mücadele perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

