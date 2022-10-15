Nurettin Korkmaz ameliyat oldu - Son Dakika
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Nurettin Korkmaz ameliyat oldu

15.10.2022 16:25
Nurettin Korkmaz ameliyat oldu

Kayserispor'da geçtiğimiz gün antrenmanda sakatlanan genç futbolcu Nurettin Korkmaz bugün İstanbul'da ameliyat oldu.

Kayserispor'da geçtiğimiz gün antrenmanda sakatlanan genç futbolcu Nurettin Korkmaz bugün İstanbul'da ameliyat oldu.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da geçtiğimiz hafta antrenmanda sakatlanan Nurettin Korkmaz'ın çekilen MR sonrası sağ ön çapraz bağları koptuğu öğrenildi. Hemen tedavisine başlanan genç futbolcu Nurettin Korkmaz bugün Acıbadem Fulya Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Taşer ve Doç. Dr. Tunay Erden tarafından başarılı bir ameliyat oldu. Başarılı geçen ameliyatın ardından 20 yaşında futbolcu Nurettin Korkmaz, 6-8 ay arası sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Nurettin Korkmaz sağ diz ön çapraz bağ ve dış menüsküs yırtığı nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Taşer ve Doç. Dr. Tunay Erden tarafından yapılan başarılı bir operasyon geçirmiştir. Aynı seansta futbolcumuzun mevcut osgood schlatter hastalığı da tedavi edilmiştir. Nurettin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve en kısa sürede aramıza dönmesini diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Nurettin Korkmaz, Kayserispor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nurettin Korkmaz ameliyat oldu - Son Dakika

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