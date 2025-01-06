Nuri Şahin'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber - Son Dakika
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Spor

Nuri Şahin'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber

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Paris Saint-Germain'de kadroda düşünülmeyen Skriniar'ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Nuri Şahin liderliğindeki Borussia Dortmund da rakip oldu.

06.01.2025 10:03
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Bir süredir savunmaya takviye yapmak isteyen ve bu doğrultuda Paris Saint-Germain'de kadroda düşünülmeyen Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak için mesai harcayan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye sürpriz bir rakip çıktı.

SÜPER LİG DEVLERİNE RAKİP OLDU

Galatasaray'ın çok istediği Skriniar için Nuri Şahin liderliğindeki Borussia Dortmund da devreye girdi. Nuri Şahin'in çalıştırdığı Alman ekibinde yöneticilerin PSG ile sıcak temas halinde olduğu belirtildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Alman basınına yansıyan bazı haberlerde ise; Dortmund'un ilgisi sonrası Skriniar'ın kafasının karışabileceği vurgulandı. PSG ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek Skriniar, bu sezon Ligue 1'de yalnızca 5 maça çıktı.

Nuri Şahin\'den Galatasaray ve Fenerbahçe\'ye kötü haber

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    Yorumlar (2)

  • Ramazan Sözata:
    SON DAKİKA olmayan haberi oluyormuş gibi verip olmayınca nasil da kıvırıyorsun.. Verdiğin haberlerin %97' sini kendin yazıp kendin ciziyorsun... 6 0 Yanıtla
  • Seyyidali Can:
    performansı bu kadar kötü bir oyuncu için gs fener kapışıyor işte türk futbolunun son acınacak hali 0 0 Yanıtla
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