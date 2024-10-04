Nuri Şahin, en büyük kozunu kaybetti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Celtic'e karşı aldığı 7-1'lik sükseli galibiyetle dikkat çeken Borussia Dortmund'a takımın en skorer ismi Karim Adeyemi'den kötü haber geldi.
Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Alman ekibinin yıldız futbolcusu Karim Adeyemi, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Borussia Dortmund'da bu sezon 8 maçta süre bulan 22 yaşındaki futbolcu, 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Adeyemi, 10 gollük skor katkısıyla takımının en skorer ismi konumunda.
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