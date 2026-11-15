Nusaybin'de iki futbolcu beton zemine çarpınca maça ara verildi - Son Dakika
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Nusaybin'de iki futbolcu beton zemine çarpınca maça ara verildi

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Nusaybin\'de iki futbolcu beton zemine çarpınca maça ara verildi
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Nusaybin\'de iki futbolcu beton zemine çarpınca maça ara verildi
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Bölgesel Amatör Lig'de Nusaybin Belediyespor-Siirtspor maçının 39. dakikasında iki futbolcu saha kenarındaki beton zemine çarptı. İlk müdahale ve ambulansın ardından sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen futbolcuların bulunduğu karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Nusaybin Belediyespor- Siirtspor karşılaşmasında iki futbolcunun saha kenarındaki beton zemine çarpması korku dolu anlara neden oldu. İlk müdahalesi sahada yapılan Siirtsporlu Yahya Bengi ile Nusaybin Belediyesporlu Burak Çetin'in sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bölgesel Amatör Lig'de Nusaybin Belediyespor ile Siirtspor arasında oynanan karşılaşmada yaşanan sakatlık, kısa süreli paniğe neden oldu. Nusaybin'de oynanan mücadelenin 39. dakikasında taç çizgisi kenarında top mücadelesine giren iki futbolcu, saha kenarındaki beton zemine çarptı. Çarpışmanın ardından Siirtsporlu Yahya Bengi'nin dilinin boğazına kaçtığı belirtilirken, futbolcuya ilk müdahaleyi Nusaybin Belediyespor sağlık ekibi yaptı. Karşılaşmaya ara verilirken ambulans da sahaya girdi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi ve kontrollerinin ardından Siirtsporlu Yahya Bengi ile Nusaybin Belediyesporlu Burak Çetin'in sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yaşanan korku dolu anların ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: İHA
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