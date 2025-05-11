Odunpazarı'nda 19 Mayıs Bayramı Anısına Şükrü Saban Yol Koşusu Düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Odunpazarı'nda 19 Mayıs Bayramı Anısına Şükrü Saban Yol Koşusu Düzenlendi

Odunpazarı\'nda 19 Mayıs Bayramı Anısına Şükrü Saban Yol Koşusu Düzenlendi

Odunpazarı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Eskişehirli milli atlet Şükrü Saban anısına 'Şükrü Saban Yol Koşusu' etkinliğini gerçekleştirdi. 500 sporcunun katıldığı koşuda, çeşitli yaş grupları farklı mesafelerde yarıştı.

11.05.2025 15:53  Güncelleme: 15:55
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Odunpazarı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı anlamına uygun bir etkinlikle karşıladı. Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle bu yıl ikinci kez düzenlenen "Şükrü Saban Yol Koşusu", Eskişehir'in unutulmaz milli atleti Şükrü Saban anısına gerçekleştirildi.

Koşuya, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra atletizmin efsane isimlerinden Şükrü Saban, Mehmet Terzi, Mehmet Yurdadön, İsmail Akçay, Necdet Ayaz ve Mithat Şahin katıldı. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Odunpazarı Tarihi Bölge'de yer alan Hicri Sezen Meydanı'ndan sabahın erken saatlerinde başladı. Yarışın startını Başkan Kurt, Şükrü Saban ve diğer duayen atletlerle birlikte verdi. 500 sporcunun mücadele ettiği koşu; küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere dört farklı yaş kategorisinde gerçekleştirildi. Küçük sporcular 2 kilometre, yıldızlar 3 kilometre, gençler 6 kilometre ve büyükler ise 9 kilometrelik parkuru tamamladı. Koşu, başladığı nokta olan Hicri Sezen Meydanı'nda sona erdi. Eskişehir'in yanı sıra Kütahya, Afyonkarahisar, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'dan gelen atletler, bu anlamlı yarışta ter döktü. Etkinliğe ayrıca çocuk arabasıyla katılan sporcular ve paralimpik atletler de renk kattı. Sporda fırsat eşitliğine vurgu yapılan bu anlamlı koşuda, herkes aynı hedefe; dayanışma ve spor sevgisiyle koştu.

"Gençleri ve çocuklarımızı spor yapmaya teşvik etmek bizim en temel görevlerimiz"

Şükrü Saban Yol Koşusu kapanış programında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Anneler Günü'nü kutlayarak sözlerine başladı. Yarışmayı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası kapsamında düzenlediklerini vurgulayan Başkan Kurt, "Bu yarışma bu kapsamda düzenlediğimiz etkinliklerin ilk başlangıcı. 16,17, 18 ve 19 Mayıs'ta da 3D Gençlik Festivalimizle devam edeceğiz. Sizleri Kanlıkavak Parkı'ndaki 3D Gençlik Festivalimize de bekliyoruz. Sporla, sporcuyla, amatör sporla ilgili yapmamız gereken işlerin tamamını yapmaya çalışıyoruz. Halka, insana dokunan bir belediyecilik anlayışıyla da gençleri özellikle de çocuklarımızı spor yapmaya teşvik etmek bizim en temel görevlerimizden. Katılan bütün sporculara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dereceye giren tüm sporcularımızı kutluyorum. Dereceye giremeyen sporcularımızı da tebrik ediyorum, çünkü burada önemli olan yarışmak" dedi.

Konuşmaların ardından madalya törenine geçildi. Başkan Kurt, atletizmin duayen isimlerine günün anısına Odunpazarı Belediyesi cam atölyelerinde onlar için özel olarak hazırlanan cam plaketleri takdim etti. Ardından da dereceye girenlere madalya ve kupaları verildi. Ödül töreninde dereceye giren sporcuların yanı sıra 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle, yarışmada 369 göğüs numarasıyla büyük erkekler kategorisinde yarışan Paralimpik atlet Cihan Babür'e ödül takdim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Odunpazarı'nda 19 Mayıs Bayramı Anısına Şükrü Saban Yol Koşusu Düzenlendi - Son Dakika

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