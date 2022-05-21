Öğrencisine tokat atan antrenör konuştu: Rakip takımı çalıştıran baldızım kumpas kurdu - Son Dakika
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Öğrencisine tokat atan antrenör konuştu: Rakip takımı çalıştıran baldızım kumpas kurdu

21.05.2022 13:18
Öğrencisine tokat atan antrenör konuştu: Rakip takımı çalıştıran baldızım kumpas kurdu

Diyarbakır'da Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri müsabakası sırasında oyuncusuna tokat atan antrenör Orhan Baytekin kumpas kurbanı olduğunu iddia etti. Oyuncusu 17 yaşındaki İrem P.'nin müsabaka arasında "hocam ben şuurumu kaybettim, kendimde değilim" diyerek bana bir tokat atın dediğini belirten Baytekin, "Bu sırada bizim rakibimiz de olan baldızımı dan şüpheleniyorum. Buru durumu cep telefonu ile çekip basına servis etti." iddiasında bulundu.

19 Mayıs'ta Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir salonda düzenlenen Türkiye Gençler Tekvando il seçmelerinde yaşanan olayda antrenör Orhan Baytekin, rakibine yenilen sporcusu İrem Pala'ya tokat atarken kazanan rakip sporcuyu tebrik etti. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili olarak Baytekin görevden alındı. Olay sonrası konuşan antrenör Orhan Baytekin, baldızının kendisine kumpas kurduğunu ifade etti.

SPORCU İREM PALA: TOKAT ATMASINI İSTEYEN BENDİM

Sporcu İrem Pala , maçtan çıktığını ve o an şok etkisinde olduğunu söyledi. Hocasına kendisine bir tokat atmasını istediğini aktaran Pala, "Maçın tamamını izleseler nasıl bir olay olduğunu anlayacaklar. Antrenörüme tokat atmasını isteyen bendim. Bana tokat atmasaydı şok içerisinde kalacaktım. Maçı kaybettim, stresleydim. Antrenörüme, 'hocam bana bir tokat atmasanız kendime gelemem dedim.' Olayda hiçbir şiddet yok. Orhan hocam hiçbir öğrencisine şiddet göstermez. Videoda hiçbir şey görüldüğü gibi değil. Bugün ben ve arkadaşlarım hepimiz antrenörümün yanındayız. Hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bugünde yalnız bırakmayacağız. Benim yüzümden işine son verilmesi beni gerçekten çok üzdü" dedi.

KIZIN BABASI: BU BİR KOMPLODUR

İrem'in babası Murat Pala, hocayla hiçbir sorunlarının olmadığını dile getirdi. Hocayı 10 senedir tanıdıklarını kaydeden Pala, "Kızım 10 senedir hocasının yanındadır, bu bir komplodur. Bu komploya karşı da bende davacıyım. Bu görüntüyü servis eden kişinin özellikle üstünde duracağım. Kızım reşit değil, alıp görüntülerini servis etmişler. Kızım bana olayı anlattı. 'Ben o an şoktaydım. Orhan hoca bana bir tokat çekti' dedi, ben istediğimle söyledim.' Onun için Orhan hocayla bir sorunumuz yok" diye konuştu.

"BİZİ KISKANDILAR, LİNÇ KAMPANYASI BAŞLATTILAR"

Antrenör Orhan Baytekin ise, kendisi ve tekvando camiasına çok büyük bir linç girişi başlatıldığını ifade etti. Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberinde göre İrem'in 'Hocam ben şuurumu kaybettim, kendimde değilim' diyerek bana bir tokat atın dediğini belirten Baytekin şunları ifade etti: " Kızım maça girdiği zaman son 15 saniyesini yayınladılar. Ondan önce kızım maçın ortasında bana dönüp dedi ki, 'Hocam ben şoktayım. Bana bir tokat at.' Dedim ki, kızım devam et. Sen iyisin. Daha sonra ensesinden tutum 'kendinde misin?' dedim. 'Evet' dedi. Ama ben şoktayım. Hatta bana 'Hocam Allah rızası için bana bir tokat at 'dedi. Bende tokat attım ama gülerek tokat attım. Arkamı dönüp gittim. Dışarı da kızımı öptüm. Bu linç kampanyasını başlatan Netice Kozan ve sporcularıdır. Benim sporcularım şampiyon olduğu için bu başarıyı kıskandılar" şeklinde konuştu.

"BİZLER AİLECE GÖRÜŞÜYORUZ"

Olayın çok farklı yerlere çarpıtıldığını söyleyen Baytekin, "Sporcum, Aile ve Sosyal Politikalar sporcusu değil. Benim özel yetiştirdiğim sporcum. Halk Eğitim Merkezi benim işime son verdi. Ayın 26'sında Muğla'da yapılacak Türkiye Şampiyonasına 7 sporcumla katılmam gerekirken şu anda maça gidemiyorum. Beraberce biz bu başarıyı paylaşıyoruz. Beraberce çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Onlarla her zaman istişare içerisindeyiz. Onlar bizi ziyarete geliyor, idmanlarımızı izliyorlar. Bizler ailece görüşüyoruz. Ama bu kampanya benden önce kızlarımı etkiledi. Çocuklarımı etkiledi. Diyarbakır'ı şu anda etkiledi" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • Burak Yilmaz: Neyin komplosu Allah aşkına sikayetci olmamak icin neler soyluyorlar bile bile tokat atmış kendini kurtaramadi hoca kizin ifadesi cok sacma Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Diyarbakır, Türkiye, Mayıs, 3. Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Öğrencisine tokat atan antrenör konuştu: Rakip takımı çalıştıran baldızım kumpas kurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğrencisine tokat atan antrenör konuştu: Rakip takımı çalıştıran baldızım kumpas kurdu - Son Dakika
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