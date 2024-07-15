Oğuz Aydın adım adım Fenerbahçe'ye! İşte ödenecek bonservis bedeli - Son Dakika
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Oğuz Aydın adım adım Fenerbahçe'ye! İşte ödenecek bonservis bedeli

Oğuz Aydın adım adım Fenerbahçe\'ye! İşte ödenecek bonservis bedeli

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Hem Alanyaspor hem de Oğuz ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Milli futbolcu, bugün saat 23.10'da İstanbul Yeni Havalimanı'nda olacak. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

15.07.2024 20:07  Güncelleme: 20:19
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Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan transferlerini yapıp Cenk Tosun ile de el sıkışan sarı-lacivertliler, Oğuz Aydın da bitirdi. Alanyaspor ile bonservis pazarlığında ortak noktayı bulan Fenerbahçe, oyuncuyu da ikna etti.

BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferi için Alanyaspor'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ödeme taksitler halinde yıllara yayılarak yapılacak.

SAAT 23.10'DA İSTANBUL'DA

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Oğuz Aydın bugün saat 23.10'da İstanbul Yeni Havalimanı'nda olacak. Salı günü sağlık kontrolünden geçecek ve 4 yıllık sözleşmeye imzasını atacak. Resmi imzanın ardından ise sarı lacivertli takıma katılacak.

ALANYASPOR 218 BİN EURO'YA ALDI

Hollanda doğumlu olan kanat oyuncusu, altyapıda AZ Alkmaar forması giyerken sonrasında Buca altyapısına geçerek Türkiye'ye adım attı. Buca sonrasında 2021- 22 sezonu başında 218 bin Euro bonservis bedeli ile Alanyaspor'a transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, özellikle son sezonundaki performansı ile Süper Lig'in dev ekiplerinin transfer listesine adını yazdırdı.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Alanyaspor forması ile toplamda 38 resmi maça çıkan ve attığı 13 golle takımının skor yükünü alan Oğuz, verdiği 8 gol pası ile de Akdeniz ekibinin en etkili ismi oldu.

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Son Dakika Spor Oğuz Aydın adım adım Fenerbahçe'ye! İşte ödenecek bonservis bedeli - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Sedat Bezmen: Ve bir futbolcunun daha Fenerbahçe’ye gelerek kariyeri burada noktalandı..) 0 4 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul: Yerli transferlerin çok değerli olacağı bu sene için mantıklı bir girişim.. İstikrarlı olursa milli takım kapıları açılır Oğuz'a... 0 0 Yanıtla

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