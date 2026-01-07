Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak - Son Dakika
Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

07.01.2026 13:03
Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan Oğuz Aydın, CSKA Moskova'dan gelen teklifi reddetti ve kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istiyor. Sarı-lacivertliler, Rus ekibi CSKA Moskova ile anlaşmasına rağmen Oğuz Aydın'ın transferini istemediği ve Trabzonspor'da forma giymek istediği belirtildi.

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hareketliliği sürerken, Anthony Musaba transferinin ardından gözden çıkarıldığı konuşulan Oğuz Aydın cephesinde dikkat çeken bir karar çıktı.

CSKA'YI REDDETTİ, TRABZONSPOR'U İSTİYOR

HT Spor'un aktardığına göre sarı-lacivertliler, Rus ekibi CSKA Moskova ile büyük ölçüde el sıkışmasına rağmen Oğuz Aydın transferi istemedi. 25 yaşındaki oyuncunun, kendisine yoğun ilgi gösteren Trabzonspor'da forma giymek istediği öğrenildi.

Haberde, Oğuz Aydın'ın CSKA'dan gelen teklife olumsuz yanıt verdiği ve Trabzonspor'da oynama isteğini hem Fenerbahçe yönetimine hem de Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye ilettiği belirtildi.

BAŞKANLAR GÖRÜŞECEK

Oğuz Aydın'ın Trabzonspor isteği sonrası, Fenerbahçe ve Trabzonspor başkanlarının bir araya gelerek transfer görüşmelerine başlaması bekleniyor.

6 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Oğuz Aydın, 2024-2025 sezonu başında Alanyaspor'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Milli futbolcu, sarı-lacivertli formayla 1,5 sezonda 55 resmi maça çıkarken 7 gol ve 10 asist üretti. Oğuz Aydın bu sezon ise 25 maçta 2 asist kaydetti.

    Yorumlar (3)

  • 4857Fener 4857Fener:
    sadece kiraya verin satmayın Oğuz u.iyi futbolcu ilerde daha iyi olacak belli 6 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Türk futboluna daha faydalı olur. 4 2 Yanıtla
  • Fatih Sozen Fatih Sozen:
    Mnatıklı, Rus ligi mi kaldı artık 2 1 Yanıtla
SON DAKİKA: Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
