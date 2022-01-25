Oğuzhan Özyakup'a İzmir'den sürpriz talip! Pazarlıklar başladı

Spor Toto Süper Lig'de 4'te 4 yaparak kümede kalma yolunda büyük bir avantaj elde eden Göztepe, Oğuzhan Özyakup'u markaja aldı. Yeni Asır'daki habere göre; Uzun lig maratonunda kadroda alternatif yaratmak isteyen Göz-Göz, orta sahaya takviye için Beşiktaş'ın kapısını çaldı.
Kara Kartal'da bu sezon beklenen performansın uzağında kalan ve gönderilmesi gündeme gelen 29 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı kurmaylar harekete geçti.
Teknik direktör Nestor El Maestro'nun mevcut kadroda Soner Aydoğdu'nun alternatifinin olmaması nedeniyle Oğuzhan'ın transferine büyük önem verdiği öğrenildi. Oğuzhan ile menajeri kanalıyla bağlantıya geçen yönetim, futbolcunun nabzını yokladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldızın, yeniden çıkış yakalamak için Göztepe'nin teklifine olumlu bakabileceği belirtildi.
Beşiktaş'ın da Göztepe'nin teklifine olumlu yanıt verdiği öğrenilirken sarı-kırmızılı kurmaylar maddi şartları görüşmek için Oğuzhan'ın menajeri ile masaya oturmayı planlıyor.
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