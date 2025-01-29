Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri

Geniş Video İzle

Beşiktaş'ın ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup, eski takım arkadaşı Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferini değerlendirdi. Brezilyalı yıldızın sarı-lacivertler için doğru transfer olduğunu söyleyen Oğuzhan, "Bizi çok kurtardı ama 80 dakika çekiyorduk. Hiç defans yapmıyordu. Mourinho, belki onu o konuda ikna edebilir" ifadelerini kullandı.

29.01.2025 23:01  Güncelleme: 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz aylarda futbol kariyerini noktalayan eski milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'tan takım arkadaşı olan Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca hakkında açıklamalarda bulundu.

"HER ZAMAN İŞ YAPAR"

KAFA Sports'a açıklamalarda Oğuzhan Özyakup, "Benim döneminde çok iyi bir futbolcuydu. Suudi Arabistan Ligi'nde de izledim ama son dönemde çok oynayamadı. Talisca, her zaman iş yapar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"HİÇ DEFANS YAPMIYORDU, MOURINHO BELKİ İKNA EDEBİLİR"

"Sizi çok kurtardı" şeklinde hatırlatma yapılan Oğuzhan, "Çok kurtardı ama 80 dakika çekiyorduk. Hiç defans yapmıyordu. Mourinho, belki onu o konuda ikna edebilir. Bir sorun daha olacak. Dzeko ve En-Nesyri birlikte oynuyorlar. Kimi oturtacak? Onlar hocanın problemi. Talisca, 10 numara pozisyonunda bence Fenerbahçe'ye gerekli bir oyuncu. Talisca, bildiğimiz Talisca ise yüzde yüz iş yapar. Biraz daha altı olsa bile iş yapar ama görmek lazım. Fitse kesinlikle doğru. Talisca, iş yapar" diye konuştu.

Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri

"HEPİMİZ ŞAŞIRDIK KALDIK"

Talisca'nın ayak içinin çok iyi olduğunu anlatan ve Brezilyalı yıldız ile ilgili Beşiktaş'taki bir antrenman anısını anlatan Oğuzhan Özyakup, "Ayak içi çok iyiydi, çok net. Takım hemen hemen aynı kiloyu yapıyordu. İncecik, hiçbir kası yok ama ayak içi inanılmaz iyi, inanılmaz sert. 25'ten ayak içi vuruyordu. Biz hareketi yapacağız. Taktı. Ben de tesadüfen oradayım. Aldı, en sona taktı. Çat çat seti bitirdi. Hepimiz şaşırdık kaldık. Çünkü kas yok. Beklemezsiniz çünkü salonda da hiç yok. Fitnessa hiç girmez. Sonra konuştuk onunla biraz. Çok basitti onun için. Onun genetik orada çok gücü var. 25-30 metreden gerilmeden ayak içi vuruyordu. Fenerbahçe'nin doğru transferi. O pozisyona kesinlikle ihtiyaç vardı. Fitse yüzde yüz doğru" sözlerini sarf etti.

Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri

"BEŞİKTAŞLI OĞUZHAN" OLARAK BIRAKMIŞTI

Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcularından Oğuzhan Özyakup, geçen yaz yaptığı açıklamayla 31 yaşında futbolu bıraktığını resmen açıklamıştı. Beşiktaşlı olarak anılmak istediği belirten Oğuzhan, şu ifadeleri kullanmıştı;

"Kendimi bildim bileli futbolu çok mutlu ve keyif alarak oynadım. Futbol hiçbir zaman sadece futbol olmadı benim için. Hayatım oldu, her zaman da hayatımın bir parçası olacak. Çok şanslıyım ki; hep hedefi ve hayalleri olan takımlarda oynama şansı yakaladım. Şampiyonluklar ve kupalar kadar özel ve hiçbir zaman unutmayacağım maçlar oynadım. Geriye bakıp düşündüğümde çoğu futbolcunun nasip olamayacağı anılara sahibim.

Ancak son 2 sezonda ve özellikle bu sezon oynadığım oyun artık oynadığım futbol tarzından mutlu olmadığımı ve istediğim noktanın uzağında olduğumu fark ettim. Son birkaç aydır da bu kararı almak için çok düşündüm. Futbol oynamak benim için 'para kazandığım bir iş' olmadı hiçbir zaman. Bu yüzden futbol keyif aldığım sürece oynayacaktım ve futbol felsefemi sahaya yansıtamadığım anda vedanın en doğrusu olacağını biliyordum.

Bu yaz Süper Lig'den teklif aldım ve takımlarla da görüştüm, kendimi çok değerli hissettim. Ama ben kendimi her zaman Beşiktaşlı Oğuzhan olarak hissettiğim için bu teklifi kabul etmemenin en doğrusu olacağını düşündüm. İstediğim için başka bir kulüpte oynamak mümkün değildi.

Birkaç ayda vereceğim bu karar için son birkaç gündür hep bu anın nasıl olacağını düşündüm ve benim için kolay olmadı. Ancak futbola verdiğim sonsuz sevgi ve değer karşılığında elde ettiğim hedefler nedeniyle huzurluyum. Futbol kariyerimi sonlandırdığımı sizlerle paylaşarak karar aldım. Kariyerimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim."

Oğuzhan Özyakup\'tan olay yaratacak Talisca sözleri

A Milli Futbol Takımı, Anderson Talisca, Oğuzhan Özyakup, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser:
    Açık ve Net kaymayı yiyen BEŞİKTAŞ yaprağı yiyen fenerbahçe olacak adam 25 milyon euroyu alıp gidecek elde var sıfır 47 17 Yanıtla
  • AlexArda:
    Ferhat yaprağı öyle bi yemiş ki iki gündür acıdan çıkaramıyor. Kıskançlıktan kuduruyo haha. Kıvranmaya devam et tatlı şey bize zevk verir 8taşlıların kcamızda kıvranması :) 14 30 Yanıtla
  • ferhat eser:
    alexarda canınız yine Kadıköyün soğuk sularında yüzmek istiyor anlaşılan Beşiktaşla şaka olmaz o kolpacı abileriniz iyi bilir :)) 24 8 Yanıtla
  • monşer null:
    Sen ne konuşuyorsun ne başarın var vasıfsız 4 13 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Futbol yorumcularından en çok duyacağımız cümle: Eski Talisca olsa atardı. 11 1 Yanıtla
  • Oooo:
    Morinho ile Talisca kafalarına ince ten çorabı giydiler Anlayan anladı! 7 1 Yanıtla
  • Adem GS:
    çok büyük olay yaratır bu sözler.. Oğuzhan neler demiş öyle çok şaşırdım... 3 0 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Oguzhan Özyakup çok yetenekli nir oyuncuydu ama kendini geliştirmedi erken futbola veda etti 0 0 Yanıtla
  • Fatih Korkmaz:
    tırışka 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 05:20:13. #1.11#
SON DAKİKA: Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.