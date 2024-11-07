Okan Buruk, Avrupa'da rekor kırdı - Son Dakika
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Spor

Okan Buruk, Avrupa'da rekor kırdı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tottenham maçıyla UEFA Avrupa Ligi'ndeki 9. galibiyetini aldı ve organizasyonda en fazla galibiyet alan Türk teknik adam olarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

07.11.2024 23:13  Güncelleme: 23:24
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz devi Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, bu galibiyetle birlikte Türk futbol tarihe geçti.

AVRUPA'DA EN ÇOK KAZANAN TÜRK HOCA

Okan Buruk, Tottenham galibiyetiyle birlikte UEFA Avrupa Ligi'ndeki 9. galibiyetini aldı ve organizasyonda en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör oldu. Kupa 2'de 16 maça çıkan deneyimli teknik adam, galibiyetlerinin yanında 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. T

EFSANELERİ GERİDE BIRAKTI

Buruk, Tottenham karşılaşması öncesinde 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet alan Türk teknik adam ünvanını Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş ile paylaşıyordu.

Okan Buruk, Avrupa\'da rekor kırdı

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Son Dakika Spor Okan Buruk, Avrupa'da rekor kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • sudem meliss:
    Buldunuz Mazlum Tottenhamu Tam Kadroyla Çıkmadığı Halde Adam Yerine Koydular Okanı 4 77 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Bu akşamki tek hatası barış Alper ısrarla oyundan çıkarmamasıydı 58 1 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    ICARDI YERİNE OSIMENI ÇOK ARMASI BÜYÜK HATA. YEDEKTEN GELENLERDEN HİÇ KATKI GELMEDİ 32 4 Yanıtla
  • Demir Şener:
    Sudem meliss çekemeyenleri çatır çatır nasıl çatlattı Galatasaray tebrik etmeyi bilmeyenlere haddini bildirir böyle işge 31 1 Yanıtla
  • Adem Karasu:
    Yapı mapı yok, osimhennn sapı var. 28 1 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    YETER Kİ KUŞ OLSUN HER TÜRLÜ KOYUYORUZ TOTTENHAM DA KOŞMUŞ ???? 16 1 Yanıtla
  • Ömer Tokmak:
    ferhat diye it vardı nerelerde 14 1 Yanıtla
  • Süzme OrospuÇocuğu ferhat eser:
    sudem denilen O. Sana da Ferhat eser gibi bi nik mi açalım ? 9 0 Yanıtla
  • YoH null:
    Adamlar kirmizi yemese alırdı maci ingilizlrr 3 5 Yanıtla
  • Sinan Taşdemir:
    bayrakları hazırlayın geliyor şampiyonluk 7 0 Yanıtla
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