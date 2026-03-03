Derbi ateşi yandı: Okan Buruk, Beşiktaş'ı övdükçe övdü - Son Dakika
Son Dakika Logo

Derbi ateşi yandı: Okan Buruk, Beşiktaş'ı övdükçe övdü

Derbi ateşi yandı: Okan Buruk, Beşiktaş\'ı övdükçe övdü
03.03.2026 23:57
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Corendon Alanyaspor maçının ardından açıklamalar yaptı. Beşiktaş derbisi hakkında konuşan Okan Buruk, ''Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Beşiktaş bize karşı en iyi haliyle hazırlanmış, motive olmuş durumda. Beşiktaş'ın performansı yükseldi. Yeni transferler ile birlikte ne kadar güçlü olduklarını biliyoruz. Biz de Galatasaray'ız, her maçı kazanmak için çıkıyoruz'' dedi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta ve son hafta maçında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti ve grup lideri olarak çeyrek finale çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"KUPAYI KAZANMAK HEDEFİMİZ"

Maçı değerlendiren Okan Buruk, kupayı kazanmak istediklerini ifade ederek "Oyuncular, oynamak istediklerini gösterdiler. İlk yarı istediğimiz gibi geçti. Rahat bir maçtı. İkinci yarı bu skoru koruduk. Değişiklikler yaptık. Bazı oyuncuları erken çıkardık. Barış'ı devrede dinlendirmek istedik. İyi geçti. Maç eksiği, devamlılığı görmek bazı oyuncular için, bazı oyuncular uzun süredir oynamıyordu. Genel olarak konsantrasyonları, ciddiyetleri gayet iyiydi. Bu da bize bir galibiyet getirdi. Kupayı kazanmak hedefimiz, devam ediyoruz." dedi.

Okan Buruk derbi ateşini yaktı

'TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK ASIL GÖREVİMİZ'

Sözlerine devam eden başarılı hoca, "Lig var, Şampiyonlar Ligi var, kupa var. Tüm oyuncuların devamlılıklarını göstermesi değerliydi. Ocak Süper Kupa ile başladık, uzun tatil yapamadık. Ocak başından beri tempo devam ediyor. Ligde 4 puan farkla lideriz, kupada lideriz, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'dayız. Bunlar değerli. Yorgunlukların karşılığını alınca değerli oluyor. Bu maçları oynamaktan dolayı ben mutluyum. Taraftarımızı mutlu etmek asıl görevimiz. Bir yandan da işimizi en iyi şekilde yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk derbi ateşini yaktı

"MAYISLAR BİZİMDİR..."

Mayıs ayındaki başarıya dikkat çeken Okan Buruk, yeniden o ayları işaret ederek "Avrupa'da oynayan takımlar için, hafta içi hafta sonu maç, tek maç oynamak çok büyük avantaj. Bizim gibi takımlar sendeleyip puan kaybedebiliyor. Rakibimizle olan farka bakmadan tüm maçları kazanmak için sahaya çıkacağız. 3 senedir bunu yapıyoruz. Bu virajlara hep doğru şekilde girdik. Mayıslar bizimdir hazırlanıyor." sözlerini sarf etti.

Okan Buruk derbi ateşini yaktı

"BEŞİKTAŞ ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIM'

Beşiktaş derbisi hakkında konuşan deneyimli teknik adam, "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Beşiktaş bize karşı en iyi haliyle hazırlanmış, motive olmuş durumda. Beşiktaş'ın performansı yükseldi. Yeni transferler ile birlikte ne kadar güçlü olduklarını biliyoruz. Biz de Galatasaray'ız, her maçı kazanmak için çıkıyoruz. İnşallah güzel maç olur. Büyük saygı duyuyoruz, çok güçlü bir takım. Fenerbahçe puan kaybetmiş önemi yok. İki takım da kazanmak için sahaya çıkacak." yorumunda bulundu.

Türkiye Kupası, Galatasaray, Alanyaspor, Okan Buruk, Beşiktaş

Son Dakika Spor Derbi ateşi yandı: Okan Buruk, Beşiktaş'ı övdükçe övdü - Son Dakika

SON DAKİKA: Derbi ateşi yandı: Okan Buruk, Beşiktaş'ı övdükçe övdü - Son Dakika
