Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi'ne katılıp kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk , "Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli bir hedef. Şampiyonlar Ligi'ne katılıp kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Galatasaray'ın hedefleri çok büyük. Küçük olamaz. Taraftar ve camia buna izin vermez. Galatasaray kazandıkça üstüne koyarak giden bir takım. Hedefimiz önümüzdeki sene yine bu kupaları kazanmak. Onun için motiveyiz. Şampiyonluk, motivasyonumuzu düşürmedi. Bu sene yeni bir şampiyonluğa odaklanmak, Avrupa'da başarıya odaklanmak zorundayız" dedi.

Sezonu Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonluğu ile tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kulübün televizyonuna açıklamalarda bulundu. Beşiktaş ile oynanacak Süper Kupa maçını da kazanmak istediklerini ifade eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Müzedeki bütün kupaları getirsek bütün adayı dolduracağız herhalde. Galatasaray'ın teknik direktörü olmak çok ayrı bir şey. Galatasaraylıları mutlu etmek için çok çaba sarf ettik ve mutlu olduk. Önümüzdeki Süper Kupa'yı da alarak bir kupa daha hediye etmek istiyoruz taraftarlarımıza. Bir bütün olduk ve bu bütünlük bize başarıları getirdi" şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILIP KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi'nin büyük bir hedef olduğunu ifade eden Buruk, "Galatasaraylıları mutlu etmek için iki sene büyük çaba sarf ettik. Bu kupaları kazandık. Lige başlamadan Süper Kupa oynanması düşünülüyor. Orada da bir kupa almak için yarışacağız. Çok hak ettiğimiz, mücadele ettiğimiz bir sezondu. Sadece futbolu, teknik heyet, başkanımız, yönetimimiz değil taraftarımızla, camiamızla bir bütün olduk. Bu bütünlük bize başarıyı getirdi. Aynı bütünlüğü devam ettirmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli bir hedef. Şampiyonlar Ligi'ne katılıp kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Galatasaray'ın hedefleri çok büyük. Küçük olamaz. Taraftar ve camia buna izin vermez. Galatasaray kazandıkça üstüne koyarak giden bir takım. Hedefimiz önümüzdeki sene yine bu kupaları kazanmak. Onun için motiveyiz. Şampiyonluk, motivasyonumuzu düşürmedi. Bu sene yeni bir şampiyonluğa odaklanmak, Avrupa'da başarıya odaklanmak zorundayız" yorumlarında bulundu.

"GALATASARAY TARAFTARINI ÇOK MUTLU EDECEK OPSİYONUMUZ OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM"

Galatasaray taraftarına çok güçlü bir takım seyrettirmek istediklerini ifade eden Okan Buruk, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Buradan ayrılmadım. Galatasaray taraftarını çok fazla mutlu edecek opsiyonumuz olduğunu söyleyebilirim. Başkanımız çok istekli. Bize transfer konusunda ne istersek yapacağımızı söyledi. Bu çok sevindirici. Başkanımızın, Yönetim Kurulumuzun desteğiyle yeni sezonda Galatasaray taraftarına çok güçlü bir takım seyrettirmek istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

"SON HAFTA ŞAMPİYONLUĞU KAYBETMEKLE İLGİLİ HİÇ KORKUM OLMADI"

Son haftaya kendilerine güvenerek girdiklerini söyleyen deneyimli teknik adam, "Çok iyi ve kaliteli bir takımız. Yüzde yüz konsantre olup her şeye doğru odaklandığımızda çok başarılıyız. Futbol içerisinde elbette her şey var ama son hafta şampiyonluğu kaybetmekle ilgili hiç korkum olmadı. Oyuncuların motivasyonunu burada gördük. Kendi içimizde bir aile olmamızı, bir arada olmayı gördük. Başkanımızla hep bizimle birlikte oldu. Desteklerini sundu. O maçı unutup aile ortamını kurduktan sonra son haftaya yine kendimize güvenerek girdik. Sahada da bunu net bir şekilde gösterdik" şeklinde konuştu.

"ÖYLE BİR SENE OLDU Kİ İKİ TAKIM DA KIRILMA ANINI YAŞAYAMADI"

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig boyunca birbirlerine çok yakın gittiğini dile getiren Buruk, "Öyle bir sene oldu ki iki takım da kırılma anını yaşayamadı. İki takım da birbirine çok yakın gitti. Kasımpaşa, Karagümrük maçı son dakika golleri, o periyotta Fenerbahçe'nin kaybettiği puanlar, Fenerbahçe'nin Konyaspor'da puan kaybedip farkın 6'ya çıkması biz yine şampiyon olacağız dediğim hafta. Onun dışında hep iyi olacağımıza ve kazanacağımıza inandım. İki puanı 6'ya çıkardığınız yerde sizin de puan kaybetme şansınız oluyordu. Son bölüme girdiğimizde yüzde 90 şampiyon olduk dediğimiz hafta oydu" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ SENE İLE İLGİLİ PLANLAMAMIZI ICARDI'YE HATIRLATTIK"

Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz'ın bu sezon da takımda kalacağını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim için önemli gözüken dört mevki var. Bunun yanı sıra transfer dönemini bilemiyorsunuz. Gidecekler, kalacaklar, Avrupa Şampiyonası, teklif alacak oyuncularımız olabilir. Savunma hattında yabancı oyuncularımız var. Orta sahada Torreira gibi devamlılığı olan bir oyuncumuz var. Mauro Icardi Galatasaray'ın sembolü oldu. Bugün onunla da konuştuk. Önümüzdeki sene ile ilgili planlamamızı ona hatırlattık. Ailesiyle beraber. Çok mutlu. Arjantin'e gidecek ve temmuz ayında bizimle birlikte kampa katılacak. Mertens ile yenileme kararı aldık. Mertens bizim için saha içi ve dışı çok önemli bir oyuncu. Barış Alper, bu sezon da bizimle olacak. Onunla devam edeceğiz" yorumlarında bulundu.

"LİG BAŞLAYANA KADAR GALATASARAY CAMİASININ ŞAMPİYONLUĞU KUTLAMASI GEREKİYOR"

Avrupa'da başarının çok önemli bir hedef olacağını söyleyen 50 yaşındaki teknik adam, "Güzel bir kadromuz ve bütçemiz var. Katacağımız önemli oyuncularla Galatasaray bu ligin tekrar favorisi olacaktır. Bu pozitif havayı sürdürmemiz ve şampiyonluğun keyfine varmamız gerekiyor. Çok kısa bir zamanda şampiyonluğu unutuyoruz ama lig başlayana kadar Galatasaray camiasının şampiyonluğu kutlaması gerekiyor. Bu yazı şampiyonlukla geçirdikten sonra yeni sezona başlayacağız. Sadece bu başarımıza ve mutluluğumuza odaklanalım. Gelecek sezon hepimiz için daha güzel olacak. Stadımızda yakaladığımız atmosferi tekrar yaşayacağız. Galatasaray'ı çok önemli bir yıl bekliyor. Avrupa'da da başarı bizim için çok önemli bir hedef olacak" dedi.

"KUTLAMALARDA ABARTTIĞIMIZ YERLER OLDU"

Şampiyonluk kutlamalarında eleştirildiği görüntülere yönelik açıklamalarda bulunan Buruk, "Şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kutlamalarda abarttığımız yerler oldu. Bu konuda rahatsız olduğum, mutsuz olduğum yerler oldu. Okan Buruk olarak yıllarca insanların gözünde bir imajım var. Bunun etkilenmesinden dolayı üzüldüm. Özür dilemek istiyorum. Kutlamalar bazen o coşkuyla abartılabiliyor. Kimseyi hedef göstermesek de bazen yanlışlıklar olabiliyor. Kulüp başkanları ve futbolcularda da oluyor. Birçok şeyde görüyoruz. Bu konuda rahatsız olduğumu söylemek istiyorum. Bizler örnek insanlarız. Örnek olmaya devam etmeliyiz. Türk futboluna doğru bir şekilde hizmet etmeliyiz. Türk futboluna yakışır kişiler olmalıyız. Altını çizmek istedim" şeklinde konuştu.