Okan Buruk: İyi Oynadık

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İsveç temsilcisi Elfsborg'u 4-3 yendikleri maçta ilk defa oynadıkları dizilişte iyi işler yaptıklarını söyledi.

Buruk, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını kınayarak başlayan Buruk, "Bugün aldığımız çok kötü bir haberle sarsıldık. Uzun zamandır görmediğimiz terör saldırılarından birini yaşadık. Bundan dolayı üzüntülüyüz. Ölenlere rahmet, yaralılara da en kısa sürede şifa diliyorum. İnşallah tekrarı yaşanmaz." dedi.

Maça 3-4-1-2 sistemiyle hazırlandıklarını aktaran Buruk, "Rakibin 3-4-3 oynayacağını tahmin ediyorduk. Bu şekilde oldu. Genel planlarımızın hepsi tuttu. Yüzde 65 oranında topa sahip olduk. Çok fazla pozisyon ürettik, gol attık, 8-9 tane atabilirdik. Ofansif anlamda çok iyi işler yaptık. İkinci yarı kaptırdığımız top kalemizde gol oldu. Devamında şanssız bir penaltıyla maç 3-0'dan 3-2'ye gelince hepimiz için korkulu dakikalar ortaya çıktı. Dizilişimizi kaybetmedik hem topa sahip olduk hem de hücumdaki aksiyonlarımızı devam ettirdik. Maçı 4-3 kazandık. Genel olarak oyundan dolayı mutlu oldum. Yediğimiz goller dışında çok iyi işler yaptık. İlk defa oynadığımız dizilişte iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Bizim için kötü olan 3 gol yememizdi." diye konuştu.

Maçın bütününde başarılı olduklarını anlatan Buruk, "Son bölümde yorulduktan sonra yaptığımız hatalar bize pahalıya mal oldu. İlk yarıda rakibe pozisyon vermeden 3 gol attık. Bunu daha iyi bir şekilde sürdürebiliriz. Hareketlilik Icardi'ye uyan bir şey. Hem oyun kurdu hem pas verdi hem de gol attı. Baştan sona savunmayı da iyi yaptı. Icardi açısından iyi bir maç oldu." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş ile yapacakları derbiye 3-4-1-2 sistemiyle çıkıp çıkmayacaklarının sorulması üzerine Buruk, "Bu sistemi kullanılabilir olarak görüyorum. Bundan sonra da kullanacağız." şeklinde görüş belirtti.

"Yediğimiz 3 golde de top kayıpları var"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, yedikleri 3 golün de top kayıpları sonrasında geldiğini belirtti.

Maçın genelinde oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu vurgulayan Buruk, "Rakibe hiç oyunu vermedik. Yediğimiz 3 golde de top kayıpları var. Top kayıpları bazen yorgunluk, bazen pozisyon gereği oluyor. Bir Avrupa kupası maçına göre ve bir İsveç takımına karşı istatistiksel olarak iyi işler yaptık. Çok fazla pozisyona girdik, ürettik ve gol attık." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk takımları ile Avrupa takımları arasında fark olduğuna inanmıyorum"

Okan Buruk, Türk takımlarıyla Avrupa takımları arasındaki fizik kalite farkı olduğu görüşüne katılmadığını söyledi.

Her takıma karşı başa baş mücadele ettiklerini dile getiren Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk takımları ile Avrupa takımları arasında fark olduğuna inanmıyorum. Her takıma karşı başa baş oynuyoruz. Geçen sezon Bayern Münih ve Manchester United'a karşı başa baş oynadık. Türkiye Ligi'nin ve Türk takımlarının da güçlü olduğunu düşünüyorum. Sezon başları bizim için zor oluyor ama özellikle bu dönemlerde üstünlüğümüzü ortaya koyuyoruz. Bugün bir İsveç takımıyla karşılaştık. Fiziksel olarak güçlü görülebilir ama istatistiksel olarak her alanda onların üstüne çıktık. Bu da bence Türk takımlarının ne kadar iyi ve güçlü olduğunu herkese gösterdi."

"Savunma takımı değiliz"

Okan Buruk, sürekli hücum oynatan bir teknik adam olduğuna dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un olmadığı maçlarda daha çok gol yediklerinin söylenmesi üzerine şöyle konuştu:

"Bu ölçü değil. Kasımpaşa maçında Nelsson vardı ama 3 gol yedik. Bu Nelsson ile alakalı değildi. Hem ligde hem de Avrupa'da 3 gol ortalamasıyla devam eden Galatasaray beni daha çok mutlu ediyor. Avrupa'da 3 maçta 9 gol attık. Bunlar bizim için önemli sayılar. Biz bir savunma takımı değiliz. Tabii ki savunmaya önem veriyoruz ama bekleyen, kapanan, 10 kişiyle geride kalan bir hoca değilim. Son 2,5 senede hep önde, atak ve riskli oynadık. Bu oyunun karşılığını da hep aldık. Buna devam edeceğiz."