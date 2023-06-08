Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Jesus'un Türkiye Ligi'ni değersiz bulması komik geliyor

Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, büyük zaferlerini değerlendirirken, Jorge Jesus'un yorumları üzerine de açıklamada bulundu.

"JESUS'UN TÜRKİYE LİGİ'Nİ DEĞERSİZ BULMASI KOMİK GELİYOR"

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Daha önce 'Okan Buruk hakemlerle ilgili konuşuyor, Jorge Jesus konuşmuyor' diyorlardı ama bu daha sonra değişti. Çok fazla lig görmüş bir adam değil. Avrupa'da hiçbir büyük ligde çalışmamış bir teknik adamın Türkiye'yi değerlendirmesi komik geliyor. Icardi, Mertens, Zaniolo değerlendirse anlarım ama Avrupa'da çalışmayan insanın, Türkiye Ligi'ni değersiz bulması komik geliyor. Sevilla maçlarına Fenerbahçe iyi oynadı, Türkiye Ligi'nde bu takım. Başarılı performans sergiledi. Sadece Jesus değil, Türkiye'ye gelen yabancı hocalar hep Türkiye'yi küçümsemiştir. Hiçbiri de başarılı da olamamıştır. Son 16 şampiyon Türk teknik adam! Türk teknik adamların başarısı da küçük görülmüştür. Bunu kırmamız gerekiyor. 16 şampiyonluk yeterli sayı." dedi.

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"HATALAR KİMSENİN HOŞUNA GİTMİYOR"

"TFF her zaman iyi niyetle bir şey yapmaya çalışıyor. MHK değişiyor, kısa sürede hakemleri rahat ettirecek bir model bulunalı. Eskiden 3-4 tane derbi yönetecek hakem çıkardı, bu sayı azaldı. Hakemlere şans verdikçe, genç isimler eklendikçe, inşallah hakemlik camiası iyi yere gider. Canınız yandığı için bağırıyorsunuz. Bir maçtaki hata, 3 puanını götürebiliyor. Başkanlar, teknik direktörler hakem hatasında görevini kaybedebiliyor. VAR teknolojisinin olduğu dönemde, hakemler sorumluluk almalı. Kendilerine güvenmeli. Yarı otomatik ofsayt sistemi de geliyor. Neredeyse yakında maçları robotlar yönetecek. Avrupa'daki hakemler kendilerine güveniyor, burada korkuyorlar. Biz telefondan görüyoruz, VAR görmüyor. Hakemler kötü niyetli değil ama hatalar kimsenin hoşuna gitmiyor.

"BEN ZATEN DEVAM ETMEK İSTİYORDUM"

Sözleşmeye hiç bakmadım, +1 varmış ve kulübümüz kullandı. Tekrar konuşacağız. Detayları görüşeceğiz. Kulübüme teşekkür ederim, ben de zaten devam etmek istiyordum.

"BÜTÇEYİ RAHATSIZ ETMEYECEK OYUNCULAR İSTİYORUZ"

Net katkı sağlayacak önemli oyuncular alacağız. Önemli olan takıma katkı sağlayacak oyuncular. Hem fiziksel anlamda, hem de camiaya hava getirecek transferler yapmak istiyoruz. Bunu biz mantıklı bir şekilde yapıyoruz. Bu da çok önemli. Mantıksız paralarla önemli oyuncuları getirirsiniz, katkı sağlamaz. Erden Bey'in çalışmaları var. Bizim istediğimiz oyuncular üzerinden Erden Bey direkt görüşme yapıyor. Kulübe maksimum katkı yapacak, bütçeyi rahatsız etmeyecek oyuncular istiyoruz. Santrfor olarak bu dönemde Mostafa Mohamed'i değerlendirmek istiyoruz. Mauro Icardi geri döndü, Bafetimbi Gomis ayrıldı.

"ICARDI'Yİ TEKRAR KADROMUZA KATMAK İSTİYORUZ"

Elimizdeki kadroyu koruyabildiğimiz kadar koruyacağız. Icardi, Rashica gibi kiralık oyuncuları tekrar kadromuza katmak istiyoruz.