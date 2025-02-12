Okan Buruk: Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez

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GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk , "bazen pozisyonel olarak oyuncu ayağını koyar. Bunu bir oyuncuya yüklemek yakışmıyor. Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez. Bununla ilgili TFF'nin gerekli cezaları vereceğinden eminim" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray yarın deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ın konuğu olacak. TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın oynanacağı AFAS Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

Önemli eksikleri olduğunu ancak sahaya çıkacak oyuncularına güvendiğini belirten Okan Buruk, "Yakından tanıdığımız bir stat. Yakın zamanda burada bir maç yaptık. Grup maçıydı. Tek maçlık bir oyundu. Şimdi iki maçlık bir seri bizi bekliyor. İki takım için de iki maça yaymak özellikle bizim ilk maçı deplasmanda oynamamız buradan alacağımız avantajlı bir sonuç ikinci maçta kendi sahamızda turu geçmek için bizim için önemli olacak. Bunu düşüneceğiz. Oyun içinde rakibimizin neleri iyi yaptığını daha önce de takip etmiştik. Buradan çıkarttığımız çok şey var. Aynı şekilde rakibimiz de bunları bizden çıkartacak. Onlar da bizi iyi tanıyor. İki takım da kazanmak, avantaj elde etmek için oynayacak. Oyuncularıma güveniyorum. Önemli eksiklerimiz var. Cezalılarımız, sakat oyuncularım var. Kadro olarak buraya kalabalık gelmedik. Başlayacak 11'e ve devam edecek arkadaşlara güveniyorum. İnşallah ikinci maç için önemli bir avantaj yakalamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'BİZİM İÇİN İYİ BİR TRANSFER DÖNEMİ GEÇTİ'

Kendileri için iyi bir transfer dönemi geçtiğini belirten Okan Buruk, "Biraz objektif bakmak gerekiyor. Yaşadığımız ülke, insanların daha duygusal olması, daha aceleci olması, en fazlasını istemesi, en fazlayı istemeyi de Galatasaray yarattı. Sayın Dursun Özbek, üçüncü senesinde bunu yarattı. Beklenti çok yüksek. Beklenti yüksek olunca burada zaman zaman transferler geç kaldığında takım ve yönetim üstünde baskı oluşuyor. Bizim bir yandan yarışmamız, bir yandan sahaya odaklanmamız bir yandan da transferle ilgili çalışmaları yapmamız gerekiyor. Bence çok iyi, planladığımız gibi geçti. Burada en büyük sıkıntı Avrupa listesine 3 kişi yazabildik. Ziyech ve Nelsson ayrıldı. Bu anlamda bir zorluk oldu. Bazı gelen oyuncuları listeye yazamadık. Bu maçta da bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Cezalı oyuncularımız, sakat oyuncularımız var. Batshuayi de çıkmıştı listeden. O yüzden bu anlamda bir sıkıntı yaşıyoruz. Transfer dönemleri böyle geçiyor. Bence iyi bir transfer dönemi geçirdik. Ligde 6 puan öndeyiz. Avrupa'da önemli bir maçımız var. Buraya kadar geldik. Transfer döneminin iyi geçtiğini düşünüyorum. Benim işim asıl bundan sonra zor olacak. Çok kaliteli, iyi oyuncular var. Kaliteli bir kadromuz oldu. Özellikle lig için. İşim bundan sonra biraz daha zor olacak" şeklinde konuştu.

'KİMSE BENİM OYUNCUMA SAHTEKAR DİYEMEZ'

Kimsenin oyuncularına sahtekar diyemeyeceğinin vurgusunu yapan Okan Buruk, TFF'nin bu konuda gerekli cezaları vereceğine inandığını belirtti. Buruk, "Gerekli cevaplar verildi. Atılan iftiralar, yapılan yanlışlar. Oyuncularıma yapılan saygısızlıklar, hakaretler... Benim oyuncuma kim sahtekar diyorsa bununla ilgili cezayı TFF verecektir. Futbolun içinde o kadar çok şey sayabiliriz ki oyuncuların tabii ki saha içindeki tavırları önemli. Hepimiz farklı şeyler istiyoruz ama sene içinde o kadar çok eylem sayabiliriz ki bunu Fenerbahçe için belki 5 tane penaltı sayabiliriz bu şekilde. Futbolcular bunu dener. Futbolcular bazen rakibin ayağı geldiğinde, bu sadece futbolda değil baskette de böyledir. Oyuncu gider bazen faulü alır. Yani faul almaya gider. Bunun kararını verecek olan hakemdir. Doğruyu yanlışı tabii ki tartışırız. Ayrıca VAR diye bütün dünyanın kullandığı bir sistem var. Buradaki hakemlerin yaptığı hataları bence oyuncular üzerinden konuşmak çok yanlış. Bunu devamlı yapan oyuncularla ilgili tabii ki sen iyi yaptın demiyorum. Kimseye, hiçbir takım için demiyorum ama bunu Türkiye'de yapan o kadar çok oyuncu var ki bazen pozisyonel olarak oyuncu ayağını koyar. Bunu bir oyuncuya yüklemek yakışmıyor. Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez. Bununla ilgili TFF'nin gerekli cezaları vereceğinden eminim" diye konuştu.

'KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Gruplardaki maça göre eksik bir takımla Hollanda'ya geldiklerini ifade eden Okan Buruk, sözlerini şöyle noktaladı:

"İlk maça göre eksik bir kadroyla geldik. 3 tane yeni oyuncumuz var. Morata, Cuesta ve daha önce kadromuzda olup yazamadığımız Sallai'yi kadroya yazdık. Cezalı, sakat ve ayrılan oyunculara baktığımız zaman o maça göre 8, 9 oyuncumuz yok. Yine iyi bir 11'e sahip olduğumuzu ve rakibimizi yenmek için mücadele edecek iyi bir 11'e sahip olduğumu söyleyebilirim. Rakibimizde de sakatlıklar var. Önemli oyuncuları yok. İki takım için de dezavantajlar var. İlk maç da güzel, kaliteli bir maç olmuştu. Rakibimizin oyununa, teknik direktörüne ve oyuncularına çok büyük saygı duyuyorum. Yaş ortalaması düşük bir takım. Oynamaya çalışan bir takım. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız."