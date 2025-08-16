Okan Buruk: Oyunda Daha İyi Olmalıyız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0'lık Fatih Karagümrük galibiyeti sonrası skordan mutlu olduklarını ancak daha iyi oynamaları gerektiğini söyledi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti ve ligdeki ilk 2 maçından da galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Buruk, "İyi başlamadığımız bir maçtı. Maçın başı golü bulduk ama çok iyi oynayarak bulmadığımız dakikalardı. Devamında rakibimiz 10 kişi kaldı. İlk yarı net pozisyon vermedik ama net pozisyona da doğru bir şekilde girmediğimizi düşünüyorum. Yavaş oynadık. Bence üretkenliğimiz biraz azdı. Devre arası bunların üstünde durduk ve ikinci yarı biraz daha hızlı oynadık. Kanatlardan hücumlarla kaleye gitmeye gitmeye çalıştık. Biraz daha hareketli ve daha çok pozisyon ürettiğimiz bölümdü ikinci yarı. Bir de önemli bir gol fırsatı verdik, Günay'ın önemli bir kurtarışı oldu. Devamında hücum hamlelerimiz oldu, daha orijinal santrforlarımızla oynadık. Genel olarak skordan mutluyum ama oyunda daha iyi olmamız lazımdı. Özellikle 11'e 10 kaldığımız da sanki rakibimiz hiçbir şey yapmayacakmış gibi davrandığımız dakikalar da oldu. Bu anlamda geliştirmemiz gereken şeyler olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Şampiyonlar Ligi başladıktan sonra rotasyonumuz artacak"

İlerleyen dönemde Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in beraber oynayacağı 4-4-2'li bir sistemi ana plana dönüştürüp dönüştürmeyeceğiyle ilgili gelen soru üzerine tecrübeli çalıştırıcı, "Icardi'nin ilk maçı, yavaş yavaş sürelerini artırmamız gerekiyor. Onu korumamız lazım, onun sağlığı için, bize en güçlü şekilde dönmesi için. Bütün oyuncularımı kullanacağım hücum bölgesinde. Çünkü maç maç rakibin dizilişine göre, rakibin oyununa göre, bizim elimizdeki oyuncu yapısına göre de oynayacağımız maçlar da olacak. Bu anlamda değişiklik yapabilecek kadro elimizde var, önemli oyuncular var. Hepsini oynatmamız gerekecek. Özellikle Şampiyonlar Ligi başladıktan sonra rotasyonumuz çok önemli olacak. Bu sene rotasyonda bu değişiklikleri daha çok yapmamız gerekecek. Maç maç düşünüp hem Şampiyonlar Ligi temposunu kaldıracak hem de ligde kazanarak devam edecek bir takım için bu rotasyonu daha çok kullanmamız gerekecek" şeklinde yanıt verdi.

"Kaleci ile istediğim profilde savunma oyuncusu hedefimiz var"

Takımda 10 numara bölgesine bir transfer düşünüp düşünmemesiyle ilgili gelen soru üzerine ise Okan Buruk, "Gabriel Sara'nın o rolü oynadığını ve oynayabilecek kalitede olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ayak kalitesi çok yüksek. Ama özellikle son pasları ve ceza sahası içindeki sızmaları daha net bir şekilde geliştirmesi gerekiyor. Belki bugün o pozisyon için eksiklerimizden biri. Kadro yapımızla ilgili düşüncelerimiz var, elimizde süre de var. Bununla ilgili kararlar alabiliriz. Önceliğimiz tabii ki Osimhen'in imzası olmuştu. Onu tamamladık ve şimdi de kaleci ile istediğim profilde bir savunma oyuncusu hedeflerimiz var. Fakat transfer için oyuncu satmamız gerekiyor. Elit oyuncu almak için bütçeler çok yükseldi. Kaleci ve savunma oyuncusundan sonra elimizdeki bütçeye göre karar almamız gerekecek" ifadelerini kullandı.

"Zeminler maalesef bütün Türkiye'de kötü"

Zeminin kötü olmasından dolayı Lemina ve Davinson'u oyundan alarak koruduğunu söyleyen Okan Buruk, "Zeminler maalesef bütün Türkiye'de kötü. İyi bir zemin görmedim Türkiye'de. Belki Başakşehir biraz daha açık, hava alan bir yer olduğu için iyi olabilir. Yüksek sıcaklıklarda nem oranlarından dolayı statların iyi olmadığını görüyoruz. Oyuncularımızın da serzenişleri oluyor. Bugün de Lemina dizinde ve ayaklarında ağrı hissetti, çok da oyunda tutmadım bu yüzden. Zeminler düzelsin diye kum dağıtılıyor. Bu da oyuncuların adalelerinde ve dizlerinde sertleşmeye yol açabiliyor. O yüzden bazı oyuncularımızı korumaya çalıştık. Lemina gibi Davinson'u da korumaya çalıştık. Havalar çok sıcak, özellikle milli takım arasından sonra zeminlerin düzeleceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

İstediği stoper profilinin nasıl olduğunu anlatan 51 yaşındaki teknik adam, "Geçen sene yükü en çok Davinson ve Abdülkerim çekti. Aradığım profil; sağ bekte de, sağ stoperde, sol stoperde de değerlendirebileceğimiz bir oyuncu. Sağ ayaklı bir oyuncu düşünüyorum" dedi.

"Transfer ilerledikçe, önümüze isimler geldikçe daha net kararlar vereceğiz"

Son olarak gündemde olan yeni yabancı kuralına dair de görüşlerini aktaran Okan Buruk, "Kulüplerin 14+2 yabancı şeklinde bir isteği oldu. Bununla ilgili alınacak kararı bekliyoruz. Bugün 10 yabancımız vardı kadroda. En az 2 yabancı daha almamızı düşündüğünüzde 12 yabancı oluyoruz. Artı 2 olarak da Jelert ve Yusuf Demir'i de düşününce 14 oluyor. Onların da gelişimleri için gitmeleri mi yoksa kalmaları mı daha iyi olacak diye karar vermek zorundayız. Önümüzde 2 haftalık bir süre var. Çok sürpriz şeyler de önümüze gelebiliyor. Orta saha için de farklı mevkiler oynayacak oyuncular için de söyleyebiliriz. Transfer ilerledikçe, önümüze isimler geldikçe daha net kararlar vereceğiz ama +2'yi bu şekilde kullanacağımız oyuncular da olabilir" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL