Okan Buruk'tan Önemli Açıklamalar - Son Dakika
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Spor

Okan Buruk'tan Önemli Açıklamalar

24.05.2025 22:56
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe galibiyeti sonrası hakların korunmasına vurgu yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Burada da sezon başından bu zamana kadar hep Galatasaray'ın haklarını korumaya çalıştım. Yani bunun altını çizmek gerekiyor. Bazen sadece sahanın içerisinde oynadığınız futbol yeterli kalmıyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki takımın da iyi niyetli mücadele ettiğini ifade eden Buruk, "İkinci yarı biraz daha bizim açımızdan daha hava biraz daha soğuyunca daha iyi oldu. Uzun süredir oynamayan oyuncularım vardı. 90 dakika görmemiş oyuncularımız çok fazlaydı. Bugün geçen haftaki maça göre 10 değişiklik yapmıştık. Burada da oyuncularımızın performansını değerlendirmekten çok tabii ki maç eksikliği hava sıcaklığı ile birlikte kazanma isteğimiz vardı. Bu kazanma isteğini hepsi sahada gösterdi ve bizim için güzel bir galibiyet aldık. İlk yarı Göztepe'nin girdiği pozisyonlar vardı. Yine ikinci yarıda girdikleri pozisyonlar oldu. İki takım da pozisyonlar yakaladı. Kazandığımız için mutluyuz. Tabii ki 92 puana gelmek, 92 puan önümüzdeki hafta tekrar kazanıp 95 puanı yakalayabiliriz. Bundan önce kırdığımız rekorlar vardı. Bu sene de rekor kırmasak da yine en çok puan toplayan takımlar listesine tekrar Galatasaray bir sezonu daha ekledi. Bu da bizim için önemli ve değerli" diye konuştu.

" İzmir'deki taraftarlara çok teşekkür ediyorum"

İzmir'deki sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür eden Buruk, "Yarın da Yenikapı'da bizim için çok önemli bir organizasyon var. Herkesi oraya bekliyorum. 3 sene üst üste kazandığımız şampiyonluğu çok daha kalabalık bir kitleyle kutlayacağız. Herkesi oraya bekliyorum. Galatasaray takımının teknik direktörüyseniz hep kazanmak zorundasınız. Hep kazanmaya takımınızı hazırlamak zorundasınız ve hiç durmadan çalışmak zorundasınız. Üzerinizdeki baskı, sorumluluk çok büyük. Galatasaray taraftarına bir kere çok büyük bir sorumluluğum var. Burada da sezon başından itibaren bu zamana kadar hep Galatasaray'ın haklarını korumaya çalıştım. Saha içerisi, saha dışı bu anlamda bizim için çok zor ve özel bir seneydi. Yani bunun altını çizmek gerekiyor. Bence bu sene en zor, en özel senelerden biriydi. Yani bazen sadece sahanın içerisinde oynadığınız futbol yeterli kalmıyor" açıklamasında bulundu.

"Bu sezon bir sezondu"

Bu sezon hakkında da konuşan Buruk, "Bu sene bu anlamda biraz daha zordu ve biz oyuncularımızla birlikte hep kazanmaya odaklandık ve tabii ki tek üzüldüğümüz hep söyle biliyorum onu. Bu sene Avrupa'da daha iyi işler yapabilirdik. Bu bizim için önemli bir yara. Ama önümüzdeki sene de Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Şampiyonlar Ligi'nde inşallah ona uygun da bir kadroyla birlikte yine Türkiye'yi doğru bir şekilde temsil etmeye çalışacağız. Galatasaray'ın adını tekrar Avrupa'da duyurmaya çalışacağız. Bir önceki Şampiyonlar Ligi serüvenimizde çok önemli maçlar oynadık. Bence yine Manchester United gibi Bayern Münih gibi takımlarla çok önemli maçlar oynadık. Çok önemli oyunlar ortaya koyduk. Önümüzdeki sene de amacımız tekrar bu oyun gücünü ortaya koymak. Yani bu sene Avrupa Ligi bu anlamda ilk defa bizim için bir deneyimdi. Aslında çok iyi başladığımız serüveni kötü bitirdik" diye konuştu.

"Avrupa'da şanssız puanlar kaybettik"

Avrupa maçları hakkında ise Buruk, "Yani çok formda başladığımız, çok iyi oyunlar oynadığımız serüveni Tottenham maçını kazanan, Avrupa Ligi'ni kazanan takıma karşı kurduğumuz üstünlüğü, oyun üstünlüğünü gördüğümüzde çok iyi başladık ama onun yanında da belki hiç puan kaybetmeyeceğimiz dediğimiz takımlara puanlar kaybettik ve devamında ilk 8'e kalamayıp eleme turu oynayıp orada da elendik. Yani bu anlamda bu sene bizim için önemli bir şans vardı aslında finale kadar gidebilmek için. Buradan tabii ki dersler alıyoruz. Yani transferle ilgili dersler alıyoruz. Oyuncu yapısı, kadro genişliği ile ilgili oyunculara hazırlama. Yani benim için en zor olan şeylerden biri Türkiye Ligi'nde hep kazanmak zorundasınız. Yani burada çok fazla maç maç rotasyon yapamıyorsunuz. Çünkü puan kaybetmemek zorundasınız. Bu biraz bizi zorlaştırıyor, işimizi zorlaştırıyor. Avrupa'daki başarımızı biraz daha engelliyor. Çünkü son senelerde puan çok fazla yükseldi" şeklinde konuştu.

"Puan kaybetmememiz gerekiyor"

Şampiyon olan takımların puan bareminin çok yükseldiğini dile getiren Buruk, "Hiç puan kaybetmememiz gerekiyor. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi çok daha farklı olacak. Tabii ki ilk 8 hedefiniz var ama 24'e de girip bir üst tura çıkma hedefimiz. Burada iki tane hedef olacak. Ama onun yanında dediğim gibi yani ona uygun bir kadro, kadro genişliği, kadro rotasyonu çok daha önemli olacak. Daha sert maçlar yapacağız. Ama Şampiyonlar Ligi'nde bir önceki için şey diyorduk final oynamak istiyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi bu anlamda direkt olarak final oynayacağız diyebileceğiniz bir organizasyon değil. Çok önemli takımlar var. Ama kimin ne yapacağı da hiçbir zaman belli olmuyor. Burada hedefimiz gidebildiğimiz en iyi yere kadar devam etmek olacak" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Önemli Açıklamalar - Son Dakika

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