Okan Buruk\'tan sakatlık ve esprili Osimhen açıklaması: Osimhen\'i engelledim

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray, Sivasspor'u sahasında 4-1 mağlup etti.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

'EREN'İN DURUMU 1-2 GÜN İÇİNDE BELLİ'

Okan Buruk, maçla ilgili 'Oyun gücümüz, kendi iç saha maçlarımız, taraftarımızla birlikte baskımız, ilk bölümde çok erken attığımız goller, çok erken 4-0'a geldi maç. Maçı çok erken bitirdik. Bu önemli. Sivasspor gibi bir takıma karşı attığımız erken goller oyunu daha rahat oynamamızı sağladık. Sakatlık risklerini, kart risklerini azaltmaya çalıştık erken gelen skorla. Tek sıkıntımız Eren'le ilgili oldu. 1-2 gün içinde belli olur durumu.' dedi.

'İKİ KUPAYI DA İSTİYORUZ'

İki kupayı da kazanmak istediklerini dile getiren Buruk, 'Hep önde oynadık, rakibe geçiş şansı vermedik. Önemli bir galibiyet aldık. Şampiyonluk yolunda yürüyoruz. Mayıs ayı bizim için önemli. Galatasaray'ın bu aydaki başarı oranı çok yüksek. Tekrar teşekkür etmek istiyorum. Maçtan önce de söyledim, stadyum çok erken doldu, bir derbi maçı gibiydi, birçok insan da bizi televizyondan destekledi. Yolumuza devam ediyoruz. İki kupayı da kazanmak istiyoruz. Oyuncularımın performansları, konsantrasyonları çok yüksek. Bunu devam ettireceğiz.' ifadelerini kullandı.

'OSIMHEN'İ ENGELLEDİM'

Tecrübeli hoca, Osimhen'in kariyer rekoruyla da ilgili konuşarak, 'Kariyer rekorunu daha yukarıya çekmesini biraz da ben engelledim. Bir sonraki maçını da düşünerek ben erken oyundan aldım. Sakatlık riski ve kart riski de vardı. Bugün 3 gol de atabilirdi rahat bir şekilde ama oyuncularımızı korumak istiyoruz. Ben biraz kariyer rekorunu geliştirmesini engellemiş olabilirim. [Gülerek] Şampiyonluk yolunda yürüyoruz.' sözlerini sarf etti.

ŞAMPİYONLUĞUN İLAN EDİLECEĞİ MAÇ

Okan Buruk, şampiyonluğu hangi maçta ilan edecekleri ve Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine yönelik de konuşarak, "Maç maç bakıyoruz. Rakibimizin maçına bakmadan, kendi maçımızı kazanarak ilk 3 maçlık seriyi kazanarak şampiyonluk ilan etmek istiyoruz ama çok zor bir Trabzonspor deplasmanına gideceğiz. Zorlu bir 3 maça çıkacağız. Hedefimiz kazanmak ve şampiyonluğumuzu ilan etmek. Rakibimizin yarınki maçta da puan kaybı yapması halinde bizim için önem kazanacak. Rakibimizin maçına bakmadan bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. İnşallah en kısa sürede şampiyonluk ilan edebiliriz ama aynı konsantrasyonla devam edeceğiz. Gözümüz derbide olacak bir yandan ama önemli olan bizim işimizi doğru bir şekilde yapmamız." dedi.

"PUAN FARKI OLMASA..."

Başarılı teknik adam, son olarak "Şu anda puanlar eşit olsaydı şampiyonluk için ne derdiniz?" sorusunu da cevapladı ve "Çok formdayız. Bu net bir şekilde gözüküyor. Sakatlıktan dönen oyuncularla tam kadroyuz. Birçok oyuncuyu oynatamıyorum. Herkesi kullanmak istiyorum. Yükselen bir formumuz var. Oyun olarak güçlüyüz. Şu anda da baktığınızda Galatasaray'ın şampiyonluğu ne kadar istediğini görüyorsunuz. Mayıs ayı faktörü de var. İnşallah kalan maçlarda da bunu devam ettireceğiz ve şampiyonluğu en kısa zamanda yakalamaya çalışacağız." şeklinde konuştu.