Okan Buruk'tan Turu Geçme Mesajı

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Oyuncularıma çok inanıyorum. Verebileceklerinin en fazlasını vereceklerine güveniyorum. İyi bir takımız. Buradan turu geçerek ayrılmayı hayal ediyorum. İnşallah bu hayalimizi gerçekleştiririz" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında TSİ 23.00'te Anfiled Stadyumu'nda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu. Takıma inandığını ifade eden Okan Buruk, "Şampiyonlar Ligi serüvenimizde iniş ve çıkışlarımız oldu ama çok tecrübelendik. Bu tecrübeyi sahaya yansıtmamız gerek. Bir önceki tur bizim için önemli bir tecrübeydi. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçen senenin Premier Lig şampiyonu ve bu sezon da en büyük hedefleri Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Bu sezon rakibimizi 2 kez yendik ama bunlar kendi sahamızdaydı. Şimdi yeni bir serüven. Deplasmanda oynayacağız. Oyuncularıma çok inanıyorum. Verebileceklerinin en fazlasını vereceklerine güveniyorum. İyi bir takımız. Buradan turu geçerek ayrılmayı hayal ediyorum. İnşallah bu hayalimizi gerçekleştiririz" ifadelerinde bulundu.

'HEM LİGDE HEM DE AVRUPA'DA BAŞARILIYIZ'

Ligde ve Avrupa'da elde edilen başarılarla oyuncuların kendi değerlerini artırdığını ifade eden 52 yaşındaki teknik adam, "Yükselen bir performansımız var. Özgüvenimiz yüksek, iyi oynuyoruz, daha iyi bir takım olduk, birbirimizi daha çok tanıdık. Hem ligde hem de Avrupa'da başarılıyız. Bu da oyuncularımızın değerini artırıyor hem de Sara gibi önemli bir oyuncumuzun milli takıma seçilmesini sağlıyor. Bu onun verdiği emek ve çalışması. Bu takım oyunu ve arkadaşlarının gücüyle birleşince ona bir çağrı geldi. İnşallah burada başarılı olacak, sonra da milli takımda önemli başarı yakalayacak" dedi.

'TURU GEÇERSEK ÇOK SEVİNECEĞİZ, BAŞARAMAZSAK ÇOK ÜZÜLECEĞİZ'

Futbolda iyi oyunculara sahip olmanın önemli olduğunu ifade eden Okan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

"Futbolu sadece takım değeri üzerinden yorumlamak doğru olmaz ama iyi oyunculara sahip olmak çok önemli. Galatasaray'ın da çok iyi oyunculara sahip olduğunu düşünüyorum. Turu geçersek çok sevineceğiz, başaramazsak çok üzüleceğiz. 'Buraya kadar geldik.' diye düşünmeyeceğiz. Şu anda elimizde kazanma şansımız var. Sadece bu taraftan düşünmek istiyorum. Oyuncularımın da bunu düşünmesi lazım."

'GALATASARAY TARAFTARI BURADA OLMALIYDI'

Seyirci yasağı verilmesi üzerine deplasmana gelemeyecek sarı-kırmızılı taraftarlar hakkında yorumlarda bulunan Okan Buruk, cezanın adil olmadığını dile getirdi. Buruk, "Taraftarımız için oynamak bize motivasyon verecek. Bu cezanın adil olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray tribününün Liverpool'a verilmesi de adil değil. Galatasaray taraftarı burada olmalıydı. Farklı kişilerin yaptığı hatalardan başkaları ceza alıyor. İngiltere'deki taraftarlarımız bu maça gelebilirdi. cezalandırmanın çok adil ve doğru olmadığını düşünüyorum. Taraftarımız için oynayacağız. Nereye gidersek gidelim bizi destekliyorlar. Bu bizim için önemli bir fırsat" dedi.

'BURAYA SADECE KAYBETMEMEYE GELMEDİK'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözlerini ise şöyle noktaladı:

"Bizim bir oyunumuz var. Bu oyunu sergilemek istiyoruz. İki takım da birbirini iyi tanıyor. Buraya sadece kaybetmemeye gelmedik. Gol yememek için değil gol atmak için oynayacağız. Juventus'ta kötü bir tecrübe yaşadık. Bu da bize iyi bir ders oldu. Maç hiçbir şekilde erken bitmeyecek. Her dakika oyunun içinde olmamız gerek."