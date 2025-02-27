Okan Buruk TFF'ye gidiyor

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, aldığı 1 maçlık ceza için TFF Tahkim Kurulu'na gideceklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. ve son haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "1 maç öncesine göre 11 değişik oyuncuyla başladık. Oyuncularımız çok değerli oyuncular. Onların kalitelerini, yeteneklerini görmek, performans olarak bundan sonraki haftalar için bütün oyuncularımıza şans verdiğimizi göstermek istedik. Maçın başından sonuna kadar top bizdeydi. Rakip bekledi. Biz üretmeye çalıştık. Belli yerlerde son pasları doğru yapamadık. Orijinal santrfor ile başlamadık. Morata'nın sakatlığı var. 3 gün sonra önemli bir maç oynayacağız. Osimhen'i son yarım saat kullandık. Oyunun genelinde topa sahip olduk ama golü bulamadık. Bundan sonraki maçlarda rekabette buna hazır olup, olmadığıyla ilgili şeyler çıkaracağız. İyi yanı kupada devam etmemiz. Ligde de çok önemli bir maça hazırlanacağız. 3 gün sonra bile değil, pazar günü 16.00'da oynayacağız. Çok önemli bir maça hazırlanacağız" diye konuştu.

Fenerbahçe derbisinden sonra yaptığı açıklamalardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini hatırlatan Buruk, "1 maç ceza aldım. Bu sezon hiçbir teknik direktör bununla ilgili ceza almadı. Herkes konuştu. Tük futbolun marka değerine verdiğim zarardan dolayı 1 maçlık ceza aldım. Ceza unsuru oluşturacak hiçbir şey olmadı. Tahkim Kurulu'na gideceğiz. Oradaki insanların kararına güveniyoruz, saygı duyuyoruz. Bundan sonraki maçlarda sadece kendi oynadığımız maçla ilgili soru alacağız" dedi.

"Rekabet ne kadar artarsa diğer oyuncuların oyun içerisinde performansı da artacak"

İhtiyaç olduğuna bütün oyuncularını kullanacaklarını söyleyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Burada oynayan bir oyuncu, devamlı oynayan oyuncuların arasına girdiğinde çok farklı performans sergileyecektir. Bugün için buna mecburduk, planımız buydu. Bu riski göze aldık. 3 gün sonra önemli bir maç var. O maça hazır olmak için bizim için de değerli olan oyuncularımıza şans verdik. Maç görmeleri de önemli. Biz bunu değerlendireceğiz. Takım olarak değerlendireceğiz. Performansların artması çok önemli. Rekabet ne kadar artarsa diğer oyuncuların oyun içerisinde performansı da artacak" diye konuştu.

"Kasımpaşa maçı bizim için ölçü olacak"

Son dönemdeki performanslarını değerlendiren Okan Buruk, "Avrupa'daki iki maçımız bizim istediğimiz gibi geçmedi. Rizespor deplasmanında önemli bir 3 puan aldık. Fenerbahçe maçı aradaki farkı yükseltmek için çok önemliydi. Çok sert, iki takımın da zincirlerini kırmadan ve risk almadığı bir maç oldu ve berabere bitti. 7 puan fark, 6+1 olarak görüyorum. Bu avantajımız devam etti. Bugün için çok farklı bir 11 ile oynadık. Özellikle Rize maçının ikinci yarısı iyiydi. Fenerbahçe maçında yeni oyuncular geldi. Bu oyuncuların, takımın performansının yukarı gittiğini görüyorum. Memnun kaldığım yerler var. Fenerbahçe maçında ofansif olarak daha iyisini yapabilirdik. Bugün çok fazla pozisyona girdik, bitiremedik. Bunları ölçü almadan Kasımpaşa maçı bizim için ölçü olacak. Ligde 20 galibiyet, 4 beraberlik aldık. Avrupa performansından ben de memnun değilim. Kendimi eleştireceğim yerlerden biri bu. Türkiye Kupası'nı bunların içerisinde koymak istemiyorum. Avrupa performansı hem üzüleceğimiz hem de kendimizi sorgulayacağımız bir performans oldu. Başlangıcı farklı, bitişi farklı oldu. İki Alkmaar maçı istediğim gibi olmadı. Benim de çok eleştirileceğim noktalarda biri" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Kupası çeyrek finalinde kimle eşleşmek istersiniz?" sorusuna ise Buruk, "Kupada kim olursa olsun korkmayacağız. Finale gitmek istiyorsak, kupayı kazanmak istiyorsak, kim çıkarsa çıksın oynayacağız. Bir tercihimiz yok" dedi.

"Bu eleştirileri kaldıramayacak biri olsam Galatasaray'da teknik direktör yapmam"

Kendisi hakkında yapılan eleştirilerin sorulması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Bu eleştirileri kaldıramayacak biri olsam Galatasaray'da teknik direktör yapmam. Kendi işimize bakacağız. Sahaya odaklanmamız gerekiyor. Bu zamana kadar ona odakladım. Bana bu konuda arayıp, destek vermek isteyenler oluyor. Ben tam tersi onlara destek vermeye çalışıyorum. Ben bu konuda pozitifim. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı. Kötü iş yaptığımızda gerçekten doğru eleştiren insanlar var. Sosyal medyada bot hesap var ki onlar organize bir şekilde mi kullanılıyor, kim kullanıyor, buna çok fazla takılmamak lazım. Gerçekten eleştirilerin doğru olduğu yerler de var. Bunlara çok saygı duyuyorum. En çok birlik olma zamanımız şu anda. Bu birlikteliği göstermemiz gerekiyor. Galatasaray'ın başarısı hep bundan geldi. Bundan önceki 2 sene de birlikte çok önemli işler yaptık. Bu ay içerisinde 8 maç oynadık. Bu yarışı, oyuncuların performansını, maç yoğunluğunu tutmak benim birinci işim. Bunlara takılırsam performansımdan bu anlamda düşerim. Burada kabul etmek lazım, saygı duymak lazım. Ne güçlü olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Camia olarak da bu motivasyonlara ihtiyacımız var. Önemli bir transfer dönemi geçirdik. Yeni oyuncular geldi. Yine bir geçiş içerideyiz. Bu geçişi de çok doğru bir atlatıp, hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupası'nı kazanmak hedefimiz. Taraftarlarımız geçen hafta soğuklar da bile bu stadı doldurdular. Bu desteğin karşılığını vermek zorundayız. Burada da 1 numarada ben varım. Oyuncuların form durumlarında düşüşler olabiliyor. Form durumlarında düşüş olan oyuncularımız var. Tabii ki toparlanacaklar. Bunun için onlarla ekstra ilgileniyoruz ama bu ay sadece 8 maç oynadık. Çok fazla ekstra antrenman yapmak şansımız yok. Kupa arasında Gabriel Sara'ya özel program yaptık, kadroya almadık. Torreira'ya çalışma yaptık. Bu oyuncular için bu hafta ekstra bir şey yapma şansımız oldu. Onun dışında 3 günde 1 maç oynadığımız için hiçbir ekstra yapma şansımız olmuyor" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL