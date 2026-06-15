Okan Buruk'tan ayrılık izni: Çok istiyorsan gidebilirsin - Son Dakika
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Okan Buruk'tan ayrılık izni: Çok istiyorsan gidebilirsin

Okan Buruk\'tan ayrılık izni: Çok istiyorsan gidebilirsin
15.06.2026 17:14
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Geride kalan sezonda bulduğu forma şansını iyi değerlendiren ve ardından da kiralık olarak RAMS Başakşehir'e giden Kazımcan Karataş'a ayrılık için izin çıktı. Okan Buruk'un sol bek oyuncusuna ''Çok istiyorsan gidebilirsin'' dediği belirtildi.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda sıcak bir gelişme yaşandı. 

OKAN BURUK'TAN AYRILIK İZNİ

Teknik direktör Okan Buruk, yeni sezon planlamasındaki sol bek rotasyonunda yer açmakta zorlandığı 23 yaşındaki Kazımcan Karataş’ın takımdan ayrılmasına onay verdi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında RAMS Başakşehir’e kiralanan genç futbolcu için teknik heyetin raporu netleşti.

''ÇOK İSTİYORSAN GİDEBİLİRSİN''

Okan Buruk'un 23 yaşındaki oyuncu ile görüşerek kendisine ''Çok istiyorsan gidebilirsin, buna karşı çıkmam'' dediği belirtildi. Öte yandan Sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesi devam eden Kazımcan’ın ayrılığı için iki formül üzerinde duruyor. Oyuncunun, transferi düşünülen isimlerde takas malzemesi olarak kullanılması ya da uygun bir teklif gelmesi halinde bonservisiyle satılması planlanıyor. Düzenli oynamak isteyen Kazımcan da ayrılığa sıcak bakıyor. 

SEZON PERFORMANSI

Genç sol bek, geride kalan sezonda çıktığı 19 maçta 3 asistlik performans sergiledi.

Kazımcan Karataş, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan ayrılık izni: Çok istiyorsan gidebilirsin - Son Dakika

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