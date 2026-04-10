Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan kararı
Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan kararı

Okan Buruk\'tan İlkay Gündoğan kararı
10.04.2026 23:07
Okan Buruk\'tan İlkay Gündoğan kararı
Göztepe maçındaki performansıyla beğeni toplayan tecrübeli oyuncu İlkay Gündoğan, kalan maçlarda da yerini garantilemiş oldu. Teknik direktör Okan Buruk, deneyimli oyuncuya sezonun geri kalan bölümünde ilk 11'de şans verecek.

Galatasaray’da orta sahanın yeni patronu belli oldu. Göztepe karşısında sergilediği üstün performansla galibiyetin mimarlarından biri olan İlkay Gündoğan, teknik direktör Okan Buruk’tan tam not alarak sezonun geri kalanı için formayı garantiledi.

ORTA SAHANIN YENİ LİDERİ

Sarı-kırmızılı ekibe katıldığı günden bu yana fiziksel durumu eleştirilen 35 yaşındaki yıldız, Göztepe maçındaki koşu mesafesi ve oyun kurucu rolüyle tüm soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Takımın attığı ikinci golde büyük payı olan tecrübeli oyuncu, saha içindeki liderliğiyle de takım arkadaşlarını bir orkestra şefi gibi yönetti.

OKAN BURUK'TAN ONAY

Teknik direktör Okan Buruk, maç sonu yaptığı değerlendirmelerde İlkay’ın oyun zekasından övgüyle bahsetti. Deneyimli çalıştırıcının, şampiyonluk yolundaki kritik haftalarda orta saha kurgusunu İlkay Gündoğan üzerine kuracağı ve tecrübeli ismi ilk 11'in değişilmez parçası olarak sahaya süreceği öğrenildi.

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan kararı - Son Dakika

