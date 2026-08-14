Okan Buruk'tan Osimhen'e özel uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okan Buruk'tan Osimhen'e özel uyarı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, yeni sezonun açılışını bu akşam Çorum FK karşısında yapacak. Mücadele öncesinde gözler Victor Osimhen'e çevrilirken, teknik direktör Okan Buruk'un hazırlık maçlarında rakipleriyle sert tartışmalar yaşayan Nijeryalı yıldızla özel olarak görüştüğü ve "Sakin kal" uyarısında bulunduğu belirtildi.

Transfer döneminde Galatasaray'daki geleceği merak edilen Victor Osimhen, takımda kaldı. Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in ilgisine olumsuz karşılık veren Nijeryalı golcü, sarı-kırmızılı takımla ilk kez sezon öncesi kampına katıldı.

Osimhen'in kamp boyunca genç futbolcularla yakından ilgilendiği ve takım arkadaşlarına sık sık motive edici konuşmalar yaptığı belirtildi.

OKAN BURUK'TAN "SAKİN KAL" UYARISI

Galatasaray teknik heyeti, Çorum FK karşılaşması öncesinde Osimhen'le özel bir görüşme gerçekleştirdi. Hazırlık maçlarında zaman zaman sinirli görüntüler sergileyen ve rakip futbolcularla sert tartışmalar yaşayan 26 yaşındaki golcüyü Okan Buruk uyardı. Buruk, yıldız oyuncudan saha içerisinde sakin kalmasını istedi.

TAKIM ARKADAŞLARI DA OSIMHEN'LE KONUŞTU

Kaptan Abdülkerim Bardakcı ve takım arkadaşları da Osimhen'le görüşerek Nijeryalı futbolcunun takım için taşıdığı önemi vurguladı. 26 yaşındaki golcü, yeni sezonda Galatasaray'ın saha içindeki lider isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY'DA 74 MAÇTA 59 GOL

Victor Osimhen, Galatasaray kariyerinde şimdiye kadar 3 kupa kazandı. Sarı-kırmızılı formayla 2 Süper Lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası yaşayan yıldız santrfor, çıktığı 74 karşılaşmada 59 kez fileleri havalandırdı.

Victor Osimhen, Galatasaray, Okan Buruk, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Osimhen'e özel uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • necati berk necati berk:
    Gerek yok zaten kart vermiyorlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Ay aracını 2027’nin ilk aylarında uzaya fırlatacak Türkiye Ay aracını 2027'nin ilk aylarında uzaya fırlatacak
Boğaz’da Perseid meteor yağmuru kameralara yansıdı Boğaz'da Perseid meteor yağmuru kameralara yansıdı
Bakan Gürlek’ten suç örgütlerine net mesaj: Devletten daha güçlü bir yapı yoktur Bakan Gürlek'ten suç örgütlerine net mesaj: Devletten daha güçlü bir yapı yoktur
Polis paniği can aldı “Ben sakat kalacağım, arkadaşım da öldü“ Polis paniği can aldı! "Ben sakat kalacağım, arkadaşım da öldü"
İşte Bakan Çiftçi’nin “Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti“ dediği dev merkez İşte Bakan Çiftçi'nin "Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti" dediği dev merkez
Tesettür giyimin lideri Süleymancılara operasyonda Armine de listede Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede
Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha
Damat, nikah töreninde başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı Damat, nikah töreninde başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı
İlk iki sırada abi-kardeş var İşte Türkiye’nin en çok vergi veren isimleri İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri

09:48
Takımlarımız yüz güldürüyor UEFA ülke puanında Türkiye için büyük fırsat
Takımlarımız yüz güldürüyor! UEFA ülke puanında Türkiye için büyük fırsat
09:47
Detaylar ortaya çıkıyor Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
09:22
Süleymancılar operasyonunda gözlerden kaçan detay Yeni TCK’nın mimarı da gözaltında
Süleymancılar operasyonunda gözlerden kaçan detay! Yeni TCK'nın mimarı da gözaltında
09:16
Uçak kaçacak diye sahadan çekildiler Rakip boş kaleye penaltı atıp kupayı kutladı
Uçak kaçacak diye sahadan çekildiler! Rakip boş kaleye penaltı atıp kupayı kutladı
09:00
Fenerbahçe, TFF’ye gidiyor: Oynanmasın
Fenerbahçe, TFF'ye gidiyor: Oynanmasın
08:52
Akaryakıtta ÖTV indirimi sevinci bir gün sürdü Dev zam pompaya yansıdı
Akaryakıtta ÖTV indirimi sevinci bir gün sürdü! Dev zam pompaya yansıdı
08:39
Transfer yapmayan Galatasaray’da şok ayrılık gelişmesi
Transfer yapmayan Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi
08:08
Tarihi konuşmaya saatler kaldı Erdoğan 4 yeni transfere rozet takacak
Tarihi konuşmaya saatler kaldı! Erdoğan 4 yeni transfere rozet takacak
07:43
Piyasalar allak bullak Rüzgar tersine döndü
Piyasalar allak bullak! Rüzgar tersine döndü
07:17
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: “Ben bir p.... atıp çıkacağım“ demiş
CHP'li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: "Ben bir p.... atıp çıkacağım" demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 12:22:22. #7.13#
SON DAKİKA: Okan Buruk'tan Osimhen'e özel uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.