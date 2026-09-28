Okan Derici'nin 90+5'teki golü Aliağa FK'ya Şanlıurfaspor karşısında 2-1 kazandırdı - Son Dakika
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Okan Derici'nin 90+5'teki golü Aliağa FK'ya Şanlıurfaspor karşısında 2-1 kazandırdı

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Okan Derici\'nin 90+5\'teki golü Aliağa FK\'ya Şanlıurfaspor karşısında 2-1 kazandırdı
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta Aliağa FK, evinde Şanlıurfaspor'u Okan Derici'nin 90+5'teki golüyle 2-1 yendi. Bu galibiyetle 4 maçta 3 galibiyet ve 9 puana ulaşan İzmir ekibi, 10 puanlı lider Elazığspor ve aynı puana sahip Muşspor'un ardından 3. sırada yer aldı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta önceki hafta deplasmanda Elazığspor'a 5-0 yenilerek liderliği kaptıran Aliağa Futbol Kulübü, evinde karşılaştığı Şanlıurfaspor'u san dakika golüyle 2-1 yenip 3 puanı kaptı. Maçın 58'inci dakikasında Muammer Sarıkaya'nın golüyle öne geçen Aliağa FK, 79'uncu dakikada Sinan Kurumuş'un penaltı golüne engel olamadı.

Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde sahneye çıkan deneyimli orta saha oyuncusu Okan Derici attığı golle sarı-siyahlıları galibiyete taşıdı. Büyük sevinç yaşayan Aliağa FK'lı oyuncular maçın ardından galibiyet sevincini tribünlerle doyasıya kutladı. Bu galibiyetle 4 maçta 3 galibiyetle 9 puana ulaşan İzmir ekibi haftayı beraberlikle geçen 10 puanlı lider Elazığspor ve aynı puana sahip 2'nci Muşspor'un ardından 3'üncü basamakta yer aldı. Aliağa FK bu hafta deplasmanda Erbaaspor'la oynayacak.

Kaynak: DHA
ŞanlıurfasporElazığsporAliağaFutbolİzmirSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Okan Derici'nin 90+5'teki golü Aliağa FK'ya Şanlıurfaspor karşısında 2-1 kazandırdı - Son Dakika
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