Okan Derici\'nin 90+5\'teki golü Aliağa FK\'ya Şanlıurfaspor karşısında 2-1 kazandırdı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta önceki hafta deplasmanda Elazığspor'a 5-0 yenilerek liderliği kaptıran Aliağa Futbol Kulübü, evinde karşılaştığı Şanlıurfaspor'u san dakika golüyle 2-1 yenip 3 puanı kaptı. Maçın 58'inci dakikasında Muammer Sarıkaya'nın golüyle öne geçen Aliağa FK, 79'uncu dakikada Sinan Kurumuş'un penaltı golüne engel olamadı.

Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde sahneye çıkan deneyimli orta saha oyuncusu Okan Derici attığı golle sarı-siyahlıları galibiyete taşıdı. Büyük sevinç yaşayan Aliağa FK'lı oyuncular maçın ardından galibiyet sevincini tribünlerle doyasıya kutladı. Bu galibiyetle 4 maçta 3 galibiyetle 9 puana ulaşan İzmir ekibi haftayı beraberlikle geçen 10 puanlı lider Elazığspor ve aynı puana sahip 2'nci Muşspor'un ardından 3'üncü basamakta yer aldı. Aliağa FK bu hafta deplasmanda Erbaaspor'la oynayacak.