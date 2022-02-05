Okçuluk Yıldızlar Salon Federasyon Kupası, Samsun'da devam ediyor

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Yıldızlar (15 Yaş Altı) Salon Federasyon Kupası müsabakaları Samsun'da sürüyor.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye genelinde 51 kulüpten 113'ü kadın, 211 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın ikinci gününde klasik ve makaralı yayda takım madalya atışları yapıldı.

Klasik yay erkeklerde Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü, kadınlarda Vedat Erbay Spor Akademisi birincilik elde etti.

Makaralı yay erkeklerde Okçular Vakfı Spor Kulübü, kadınlarda da Anka Okçuluk Spor Kulübü altın madalya kazandı.

Yarın klasik ve makaralı yayda bireysel atışların ardından turnuva sona erecek.