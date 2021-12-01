Üye Girişi
Okul sporları faaliyet programında 26 branş, 250 kategori ve 10 bin sporcu mücadele edecek - Son Dakika

Okul sporları faaliyet programında 26 branş, 250 kategori ve 10 bin sporcu mücadele edecek

01.12.2021 16:13

- Okul sporları faaliyet programında 26 branş, 250 kategori ve 10 bin sporcu mücadele edecek Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2021-2022 okul sporları faaliyet programında yer alan, okullar arası müsabakalar ilkokul, ortaokul ve liselerin katılımıyla 26 branşta, 250 kategoride ve yaklaşık...

- Okul sporları faaliyet programında 26 branş, 250 kategori ve 10 bin sporcu mücadele edecek

BATMAN - Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2021-2022 okul sporları faaliyet programında yer alan, okullar arası müsabakalar ilkokul, ortaokul ve liselerin katılımıyla 26 branşta, 250 kategoride ve yaklaşık 10 bin sporcuyla, 6 aylık bir zaman diliminde yapılacak.

Pandemiden sonra, organize ve katılımın yüksek olduğu bir okul sporları faaliyetlerinin altyapısını hazırladıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, 2021-2022 okul sporlarının ilk etapta hentbol, futbol, atletizm, masa tenisi, voleybol ve tenis müsabakalarıyla startı verdiklerini söyledi. İl Müdürü Özperk; "Çocuklarımız ve gençlerimiz kendi branşlarındaki müsabakaları özlemişlerdir. Uzun zamandan beri okul sporları servisimiz, gerekli çalışmaları ve koordineleri yapıp bitirdiler. Tesislerimizle, personellerimizle ve işbirlikçi kurumlarımızla müsabakalarımızı oynayabilir hale getirdik. Allah kısmet ederse, 2021-2022 Okul sporları sezonunu kazasız belasız, fair-play çerçevesinde bitireceğiz. Katılım sağlayan okullarımıza, beden eğitimi öğretmenlerimize, idarecilerimize, öğrencilerimize, çocuklarını spora yönlendiren velilerimize, il temsilcilerimize, antrenörlerimize ve müsabakaların oynanmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Okul sporları faaliyet programında 26 branş, 250 kategori ve 10 bin sporcu mücadele edecek
Okul sporları faaliyet programında 26 branş, 250 kategori ve 10 bin sporcu mücadele edecek
Okul sporları faaliyet programında 26 branş, 250 kategori ve 10 bin sporcu mücadele edecek
Okul sporları faaliyet programında 26 branş, 250 kategori ve 10 bin sporcu mücadele edecek
Okul sporları faaliyet programında 26 branş, 250 kategori ve 10 bin sporcu mücadele edecek
Okul sporları faaliyet programında 26 branş, 250 kategori ve 10 bin sporcu mücadele edecek
Okul sporları faaliyet programında 26 branş, 250 kategori ve 10 bin sporcu mücadele edecek

Mehmet Şafi, okullar, Batman, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Okul sporları faaliyet programında 26 branş, 250 kategori ve 10 bin sporcu mücadele edecek - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak 17:42 Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Merkez Bankası, yarın yerli ve yabancı yatırımcılarla toplantı yapılacak 17:38 Merkez Bankası, yarın yerli ve yabancı yatırımcılarla toplantı yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bakan Koca'dan kameralar önünde gülümseten zam muhabbeti: Para pul söylemedi mi? 17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bakan Koca'dan kameralar önünde gülümseten zam muhabbeti: Para pul söylemedi mi? Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! 16:24 Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den 15:02 Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi 14:51 Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi 14:21 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor 13:35 Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor

Son Dakika Haberleri
17:41 Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak
17:41 Sevgilisini pompalı tüfekle vuran sanıktan savunma: Kadına şiddete ben de karşıyım
17:37 Merkez Bankası, yarın yerli ve yabancı yatırımcılarla toplantı yapılacak
17:36 Metin Gürcan'ın tutuklanmasına Ali Babacan'dan ilk tepki: Yanında olacağız
17:35 İsrailli bilim insanları, tam 1900 yıl saklı kalmış mezarlık keşfetti
17:29 Burak Elmas, gözlemcileri hedef gösterdi
17:21 Baskın yapılan evlerden cephaneliğe yetecek silah çıktı
17:20 Yaya geçidinden geçerken beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi
16:29 DSÖ'den Omicron açıklaması: Yeni aşı geliştirilmesine gerek yok!
16:23 Kayıp kızını arayan babanın sözleri yürek parçaladı: Lağım temizleyerek büyüttüm, prensesimi aldılar
Beşiktaş'ta dert üstüne dert biniyor! Miralem Pjanic antrenmanda sakatlandı Beşiktaş'ta dert üstüne dert biniyor! Miralem Pjanic antrenmanda sakatlandı         
17:55
Sevgilisini pompalı tüfekle vuran sanıktan savunma: Kadına şiddete ben de karşıyım Sevgilisini pompalı tüfekle vuran sanıktan savunma: Kadına şiddete ben de karşıyım         
17:41
Metin Gürcan'ın tutuklanmasına Ali Babacan'dan ilk tepki: Yanında olacağız Metin Gürcan'ın tutuklanmasına Ali Babacan'dan ilk tepki: Yanında olacağız         
17:37
1 aylık bebeğin sobada yakıldığı ev görüntülendi! Jandarma kuş uçurtmuyor 1 aylık bebeğin sobada yakıldığı ev görüntülendi! Jandarma kuş uçurtmuyor         
17:19
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi         
14:52
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda         
14:26
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar         
13:50
Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz         
13:31
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!         
12:36
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale         
12:29
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 17:59:48. #1.11#
SON DAKİKA: Okul sporları faaliyet programında 26 branş, 250 kategori ve 10 bin sporcu mücadele edecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement