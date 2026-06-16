Akçakoca, Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
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Akçakoca, Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor

Akçakoca, Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası\'na ev sahipliği yapıyor
16.06.2026 14:18  Güncelleme: 14:26
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Birinciliği, 14 ilden sporcunun katılımıyla Düzce'nin Akçakoca ilçesinde başladı. Şampiyona perşembe gününe kadar devam edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Birinciliği müsabakaları, 14 ilden sporcunun katılımıyla Düzce'nin Akçakoca ilçesinde başladı.

Akçakoca Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen organizasyonun açılış törenine; Akçakoca Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Akçakoca Belediye Başkanı Alev Ünal, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Protokol üyeleri, geleneksel Türk sporlarının yaşatılması adına önem taşıyan organizasyonda genç sporcularla bir araya gelerek başarı diledi.

Şampiyonaya 14 ilden katılan sporcular, geleneksel Türk okçuluğundaki hünerlerini sergileyerek Türkiye birincisi olabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

"Sporcularımızı ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, programda yaptığı konuşmada, Akçakoca'da spor etkinliklerini artırmaya başladıklarına dikkati çekti. Şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Arslantürk, "Buraya gelen sporcularımızı Düzce'nin en iyi ilçelerinden birinde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Akçakoca Kaymakamı Hacı Arslan Uzan da kente gelen sporculara ve katılımcılara teşekkür ederek müsabakalarda başarılar diledi. Renkli görüntülere sahne olan ve perşembe gününe kadar devam edecek şampiyona, dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarının takdim edileceği ödül töreniyle sona erecek.

Organizasyonun Akçakoca'nın tanıtımına da önemli katkı sağlaması hedefleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Akçakoca, Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

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