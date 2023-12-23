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Okul Sporları Hentbol Gençler Grup Şampiyonası tamamlandı

Denizli'de düzenlenen Okul Sporları Hentbol Gençler Grup Şampiyonası sona erdi. 22 takımdan 330 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Okul Sporları Hentbol Gençler Grup Şampiyonası tamamlandı
23.12.2023 - 09:46,  Güncelleme: 09:48
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Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Okul Sporları Hentbol Gençler Grup Şampiyonası devam ediyor. 19-22 Aralık tarihleri arasında 22 takımdan 330 sporcunun mücadele ettiği şampiyona sonunda düzenlenen törende dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları, farklı branşlarda gerçekleşen yarışmalarla devam ediyor. Bu kapsamda Okul Sporları 2023-2024 faaliyet takviminde yer alan Hentbol Gençler Grup Müsabakaları, 19-22 Aralık 2023 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. 22 takımdan 330 sporcunun üç gün boyunca ter döktüğü, Kınıklı ve Hasan Güngör Spor Salonlarında gerçekleşen müsabakalar sonunda 3 Kız, 3 Erkek takımı yarı final biletlerini aldı.

Yarı finallere yükselen takımlara ödülleri verildi

22 takımdan 330 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyona çekişmeli ve centilmence karşılaşmalara sahne oldu. Üç gün boyunca süren müsabakalar sonunda gruplarını lider olarak tamamlayan 6 takım yarı finallerde mücadele etmeye hak kazandı.Genç Kızlar kategorisinde İzmir Kemalpaşa Ferzent Bulum Anadolu Lisesi, Muğla Halil İper-Adnan İper Anadolu Lisesi ve Antalya Kepez Sütçüler Anadolu İmam Hatip Lisesi yarı finallere yükselen takımlar olurken, Erkekler kategorisinde ise Denizli Orhan Abalıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Muğla Özel Kokpit Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Isparta Gülkent Anadolu Lisesi diğer yarı finalistler oldu.

Dereceye giren takımlara madalya ve başarı belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile Hentbol Federasyonu İl Temsilcisi İsmail Başka takdim etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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