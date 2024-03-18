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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2023-2024 faaliyet programında yer alan Okul Sporları Judo Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları Van'da sona erdi.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı faaliyet programında yer alan ve 14-16 Mart 2024 tarihleri arasında Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Van, Gümüşhane, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat ve Trabzon illerinden 56 kız ve 85 erkek olmak üzere toplamda 141 sporcu ve 35 hakem ile antrenörün katılım sağladığı Okul Sporları Küçükler Kız ve Erkek Judo Grup Müsabakaları sona erdi. Burada bir konuşma yapan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, "Bugün burada yaklaşık 13 ilimizden 141 sporcumuzu misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. En önemlisi taekwondo da göğsümüzü kabartan 3 olimpiyat gören kızımız Nur Tatar isminin verildiği Nur Tatar Spor Salonumuzda bu organizasyonu yapıyor olmanın da ayrıca hazını yaşıyoruz. Umut ediyoruz ki bugün burada mücadele edecek olan yaklaşık 141 sporcumuzdan nice Nur Tatar'lar çıkacak ya da nice Nur Tatar versiyonun da erkek sporcularımız çıkacak. Ben şimdiden bütün katılımcı illerimize, sporcularımıza, antrenör ve hakem arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Tüm sporcularımızın yolları ve bahtları açık, akıbetleri ise olimpiyatlar olsun diyor hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum" diye konuştu.

3 gün boyunca devam eden müsabakalar sonucunda 6 farklı kategoride mücadele eden Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü judo sporcuları 4 birincilik ve 1 üçüncülük madalyası kazanmayı başardı. - VAN