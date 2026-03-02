Okul ziyareti yapmak isteyen Sadettin Saran'a Milli Eğitim Bakanlığı'ndan engel - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okul ziyareti yapmak isteyen Sadettin Saran'a Milli Eğitim Bakanlığı'ndan engel

Okul ziyareti yapmak isteyen Sadettin Saran\'a Milli Eğitim Bakanlığı\'ndan engel
02.03.2026 20:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalyaspor mücadelesin öncesi şehirde okul ziyareti gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin çıkmadı.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, deplasmanda Hesap.com Antalya spor ile karşı karşıya geldi ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

SADETTİN SARAN'A BAKANLIKTAN İZİN YOK

Her deplasman maçının öncesinde olduğu gibi Antalya'da da okul ziyareti gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bu kez beklemediği bir engel ile karşı karşıya kaldı. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Saran'ın yönetim kurulu ekibi ile birlikte gerçekleştireceği okul ziyareti talebine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından izin verilmedi. Bakanlığın olumsuz yanıtı sonrası planlanan ziyaretlerin yapılamadığı dile getirildi.

BİRÇOK ŞEHİRDE SPOR SALONU YAPTIRDI

Sadettin Saran, başkan olduğu günden bu yana ''Her Deplasman Bir Okul'' projesi kapsamındaTürkiye'nin farklı bölgelerinde birçok okulu ziyaret etmiş ve spor salonları da yaptırmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Saadettin Saran, Antalyaspor, Fenerbahçe, Futbol, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okul ziyareti yapmak isteyen Sadettin Saran'a Milli Eğitim Bakanlığı'ndan engel - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Hu hu dese sesi zil sesi bile olurdu oysa :) fakire yardımı dokunur diye izin vermemişler dir 13 7 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    makarna dagitcam dese izin cikardi 12 2 Yanıtla
    Can Gönül Can Gönül:
    com güzel söyledin Mustafa kardeşim. 4 1
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları İstanbul’da protesto edildi ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi
Şampiyonluk yarışı alev alev Arsenal-Chelsea maçında 3 gol Şampiyonluk yarışı alev alev! Arsenal-Chelsea maçında 3 gol
İran’ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak
İran’ın saldırılarında Kudüs’te hasar büyük İran'ın saldırılarında Kudüs'te hasar büyük
Şam’da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı Şam'da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı
Trum’tan İran’a çağrı ya silah bırakın ya ölün Trum'tan İran'a çağrı; ya silah bırakın ya ölün

21:29
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
21:24
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var
21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
20:41
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş Arakçi’den savaş başlatan tepki
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş! Arakçi'den savaş başlatan tepki
19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
19:42
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 21:53:07. #7.13#
SON DAKİKA: Okul ziyareti yapmak isteyen Sadettin Saran'a Milli Eğitim Bakanlığı'ndan engel - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.