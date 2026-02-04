Olaitan'dan transfer itirafı: Beşiktaş'ın onu istediğini öğrendiğinde bakın ne yapıyormuş - Son Dakika
Olaitan'dan transfer itirafı: Beşiktaş'ın onu istediğini öğrendiğinde bakın ne yapıyormuş

04.02.2026 18:23  Güncelleme: 18:55
Beşiktaş'ın yeni transferi Junior Olaitan, transferine dair özel açıklamalarda bulundu. Beninli futbolcu, transfer süreci hakkında konuşarak, ''Menajerimden Beşiktaş'ın beni istediğine dair haber geldiğinde uyuyordum. Uyandım ve bu büyük bir fırsat ve bunu elde etmek için sabırsızlanıyorum dedim'' şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın Göztepe'den kadrosuna kattığı yeni transferi Junior Olaitan, Beşiktaş YouTube'a özel açıklamalarda bulundu. Beninli oyuncu, transferine dair bir itirafta da bulundu.

"HABER GELDİĞİNDE UYUYORDUM"

Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiği haberini uyuduğu esnada aldığını ifade eden Olaitan, 'Menajerimden Beşiktaş'ın beni istediğine dair haber geldiğinde uyuyordum. Uyandım ve bu büyük bir fırsat ve bunu elde etmek için sabırsızlanıyorum dedim. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Aslında, bunu pek beklemiyordum. Kendi işime odaklıydım. Şimdi burada olduğum için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

"SAHAYA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlandığını dile getiren genç oyuncu, "Çok iyi hissediyorum ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bütün ekiple tanışmayı bekliyorum. Artık buradayım. Pazar günü sizleri görmek için sabırsızlanıyorum.' sözlerini sarf etti.

"BEN HIRSLI BİR OYUNCUYUM"

Olaitan son olarak, "Ben hırslı bir oyuncuyum. Kazanmaya daima aç bir oyuncuyum ve takıma her zaman yardım etmek istiyorum. Umarım Beşiktaş'ta yeni takım arkadaşımla birlikte iyi bir takım oluştururuz." dedi.

