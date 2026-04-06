Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Eski hakem Elif Karaarslan’ın Trabzonspor - Galatasaray derbisine ilişkin yaptığı değerlendirme sosyal medyada büyük ilgi gördü.

TARTIŞMALI POZİSYONU YORUMLADI: SARI KART DOĞRUYDU

Karaarslan, Barış Alper’in pozisyonuna dair yaptığı analizde hakemin sahadaki kararını doğru bulduğunu ifade etti. Deneyimli isim, pozisyonda verilen sarı kart kararının yerinde olduğunu savundu.

VAR KARARINI ELEŞTİRDİ

Karaarslan, VAR müdahalesinin hatalı olduğunu belirterek, bu tür müdahalelerin oyunun doğasına zarar verdiğini dile getirdi. Yapılan yorumlar kısa sürede sosyal medyada yayılarak futbolseverler arasında tartışma yarattı.