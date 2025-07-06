Oltu\'da Palan Ekstrem Doğa Sporları Etkinliği Gerçekleşti

Erzurum'un Oltu ilçesi, "Palan Ekstrem" doğa sporları projesi kapsamında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Etkinlik sabah saatlerinde Oltu Kale Parkı'nda verilen kahvaltı ile başladı. Ardından sporcular, Şendurak Göleti'ne geçerek burada bisiklet etabının startını verdi. Oltu Kale Meydanı'na kadar bisikletle gelen sporcular, ilçe çıkışına kadar pedal çevirdi. Buradan araçlara binen katılımcılar, programın Uzundere ayağına geçmek üzere yola çıktı.

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, etkinliği havadan paramotorla takip etti. Başkan Çelebi yaptığı açıklamada, "Bugün sporcularımız Şendurak Göleti'nden Oltu'ya geldiler. Ben de havadan takip ettim. Gerçekten doğamız mükemmel. Doğa sporcularının aradığı her şey burada mevcut. Bundan sonraki Palan Ekstrem etkinliklerinin tekrar Oltu'da yapılmasını isteriz. Hem sporcuları hem doğa ve turizm severleri Oltu'da misafir etmekten onur duyarız. Onlara Oltu'yu tanıtarak büyük bir amaca hizmet etmiş olacağız. Bütün sporculara başarılar diliyorum, teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Etkinlik her ne kadar başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş olsa da organizasyona dair bazı eleştiriler de gündeme geldi. Etkinliği takip eden basın mensupları, organizasyonu yürüten ajansın gazetecilere yönelik ilgisizliğinden şikayetçi oldu. Basın mensupları, bu yaklaşımın tanıtım amacına zarar verdiğini belirterek, yetkilileri bu konuda gerekli önlemleri almaya çağırdı. - ERZURUM