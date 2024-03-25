Ölümlü kazaya karışan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Kırmızı ışıkta geçip aniden önüme geldi

Spor

Cinsel organına 80 volt elektrik verip her şeyi anlattırmışlar

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın, kullandığı cip ile elektrikli bisiklete çarpıp sürücüsü İbrahim Muhammed'in (60) ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin ifadesi ortaya çıktı.

"KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ"

DHA'nın ulaştığı ifadede, "Kavşakta elektrikli bisiklet kırmızı ışıkta geçerek aniden önüme geldi. Arabama çarptı. Frene bastım fakat kaza bu şekilde meydana geldi" dedi.

BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı Kadir Has Kongre Merkezi Kavşağı'nda meydana geldi. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı idaresindeki 38 AKA 095 plakalı cip, Kadir Has Caddesi istikametinden gelen İbrahim Muhammed yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim Muhammed yaralandı. Çağırılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed kurtarılamadı.

CENAZE SURİYE'YE GÖNDERİLDİ

İbrahim Muhammed'in cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından, yakınları tarafından alınarak Suriye'nin El-Bab kentine götürüldü. Öte yandan, Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından hazırlanan raporda elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim Muhammed, 'Kavşaklara yaklaşırken şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, dikkatli olmamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek' şeklinde tanımlanan 57/1a maddesine göre asli kusurlu bulundu.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kadir Has Caddesi istikametinden şehir merkezine giden ve kırmızı ışıkta geçen İbrahim Muhammed'e havalimanı yönünden Argıncık yönüne doğru giden Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın çarptığı görülüyor. Çamlı'nın, İbrahim Muhammed'e çarpmamak için aracıyla manevra yaptığı da kameraya yansıdı.

İFADESİNE ULAŞILDI

Kaza sonrası Argıncık Polis Merkezi'nde ifadesine başvurulan Ali Çamlı, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Çamlı'nın ifadesine ise DHA ulaştı. İbrahim Muhammed'i görmediğini söyleyen Ali Çamlı, "Bekir Yıldız Bulvarı kesişimde benim yolun en sağ şeridinden gittiğim esnada bulunduğum yola yeşil ışık yanıyordu. Işıkta bulunan diğer araçlarla birlikte harekete geçtiğim sırada benim solumdan gelen kavşakta elektrikli bisiklet kırmızı ışıkta geçerek aniden önüme geldi. Arabama çarptı. Frene bastım fakat kaza bu şekilde meydana geldi" dedi. Öte yandan kazada hayatını kaybeden İbrahim Muhammed'in ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenildi. İbrahim Muhammed'in Zümrüt Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyaret ettiği, iftar için de Mevlana Mahallesi'ndeki evine giderken kazanın yaşandığı bildirildi.