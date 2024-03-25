Ölümlü kazaya karışan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Kırmızı ışıkta geçip aniden önüme geldi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın, kullandığı cip ile elektrikli bisiklete çarpıp sürücüsü İbrahim Muhammed'in (60) ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin ifadesi ortaya çıktı.
DHA'nın ulaştığı ifadede, "Kavşakta elektrikli bisiklet kırmızı ışıkta geçerek aniden önüme geldi. Arabama çarptı. Frene bastım fakat kaza bu şekilde meydana geldi" dedi.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı Kadir Has Kongre Merkezi Kavşağı'nda meydana geldi. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı idaresindeki 38 AKA 095 plakalı cip, Kadir Has Caddesi istikametinden gelen İbrahim Muhammed yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim Muhammed yaralandı. Çağırılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed kurtarılamadı.
İbrahim Muhammed'in cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından, yakınları tarafından alınarak Suriye'nin El-Bab kentine götürüldü. Öte yandan, Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından hazırlanan raporda elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim Muhammed, 'Kavşaklara yaklaşırken şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, dikkatli olmamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek' şeklinde tanımlanan 57/1a maddesine göre asli kusurlu bulundu.
Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kadir Has Caddesi istikametinden şehir merkezine giden ve kırmızı ışıkta geçen İbrahim Muhammed'e havalimanı yönünden Argıncık yönüne doğru giden Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın çarptığı görülüyor. Çamlı'nın, İbrahim Muhammed'e çarpmamak için aracıyla manevra yaptığı da kameraya yansıdı.
Kaza sonrası Argıncık Polis Merkezi'nde ifadesine başvurulan Ali Çamlı, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Çamlı'nın ifadesine ise DHA ulaştı. İbrahim Muhammed'i görmediğini söyleyen Ali Çamlı, "Bekir Yıldız Bulvarı kesişimde benim yolun en sağ şeridinden gittiğim esnada bulunduğum yola yeşil ışık yanıyordu. Işıkta bulunan diğer araçlarla birlikte harekete geçtiğim sırada benim solumdan gelen kavşakta elektrikli bisiklet kırmızı ışıkta geçerek aniden önüme geldi. Arabama çarptı. Frene bastım fakat kaza bu şekilde meydana geldi" dedi. Öte yandan kazada hayatını kaybeden İbrahim Muhammed'in ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenildi. İbrahim Muhammed'in Zümrüt Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyaret ettiği, iftar için de Mevlana Mahallesi'ndeki evine giderken kazanın yaşandığı bildirildi.
Son Dakika › Spor › Ölümlü kazaya karışan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Kırmızı ışıkta geçip aniden önüme geldi - Son Dakika
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş BOA, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 98-93 yenerek seride 2-0 öne geçti ve yarı finale yükseldi. Beşiktaş BOA, yarı finalde ÇBK Mersin'le karşılaşacak.
Kulübün yeni sahibi Sir Jim Ratcliffe Ratcliffe'in devralınmasının ardından kulüp sahipliği kurallarını değiştirmeyi reddettiği için Man Utd gelecek sezon Avrupa'dan UEFA tarafından men edilebilir. UEFA, aynı sahiplik çatısı altındaki kulüplerin aynı müsabakaya katılmasının genel bir yasak olduğunu doğruladı. Bu durum, Nice'in 2024'teki şok edici formuyla birlikte Man Utd'un Avrupa Ligi'nde yer almasını engelleyebilir.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakaların programı belli oldu.
Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Kros Bölge Şampiyonası, 10 ilden 160 sporcuyu Denizli'de buluşturdu. Yarışmada Manisa birinci, Denizli ikinci, Muğla üçüncü, İzmir ise dördüncü sırada yer aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.
Bafra Belediye Spor Tesisleri'ne yapılan saldırı sonucunda hayatlarını kaybeden Sedat Gezer ve İsmail Kurt, Bafra Belediyesi Asri Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreniyle dualarla anıldı. Törene Bafra Belediye Başkan Adayı Hamit Kılıç, aileler, spor camiası ve takım arkadaşları katıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasının müsabaka programını duyurdu. Programa göre, Trabzonspor - Sivasspor, Kasımpaşa - Konyaspor, MKE Ankaragücü - Gaziantep FK, Adana Demirspor - Kayserispor, Beşiktaş - Samsunspor, Pendikspor - RAMS Başakşehir, Hatayspor - İstanbulspor, Çaykur Rizespor - Antalyaspor, Fatih Karagümrük - Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçları oynanacak.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri, özel gereksinimli çocuklarla voleybol maçı yaparak sosyalleşmelerine katkı sağladı. Üniversite öğrencileri, Best Buddies Türkiye Projesi kapsamında kampüsteki spor salonunda Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileriyle bir araya geldi. Karşılaşmadan galip ayrılan özel gereksinimli öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi.
Bartın'da düzenlenen Türkiye Tenis Federasyonu Ali Güler T200 Masters Tenis Turnuvası'nda Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü sporcuları şampiyon oldu.
David Beckham, evliliğinin başlangıcında Victoria'yı 'kişisel olarak' tanımadığını ve ilişkilerinin arkasındaki bazı sırları açıkladı. 25 yıl sonra Beckham, Victoria ile olan masalsı düğünlerinden bazı sırları ortaya çıkardı. Beckham, Victoria hakkında derinlemesine neyi sevdiğini tam olarak keşfetmenin yıllar alacağını söyledi.
13-14 Nisan 2024 tarihinde 500'den fazla bisiklet sporcusu Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan'da Uluslararası Dalyan Caretta Granfondo Bisiklet Yol yarışı için bir araya gelecek. Yarış, bölgede bisiklet sporuna dikkat çekmek ve bisiklet rotalarını ön plana çıkarmak amacıyla düzenleniyor.
7'li Ragbi Erkekler Türkiye Şampiyonası'nın ilk etap müsabakaları Antalya'da gerçekleştirildi. Viking Park Otel'de düzenlenen turnuvaya 24 takım katıldı. İlk etap maçlarında alınan sonuçlar şöyle: Firuzköyspor-Kütahya Yurdum: 31-7, Konya GSB Spor-Ordu Varlıklar Ragbi: 21-5, Pursaklar Belediyespor-Beyazgül: 46-0, Koç Üniversitesi-Mimar Sinan MTAL: 45-7, Ankara Ragbi-Fatsaspor: 41-0, Eskişehir Aqua-ODTÜ: 27-12, vb.
Sizin düşünceleriniz neler ?