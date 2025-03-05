Ömer Erdoğan Sivasspor'a Veda Etti - Son Dakika
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Spor

Ömer Erdoğan Sivasspor'a Veda Etti

Ömer Erdoğan Sivasspor\'a Veda Etti

Teknik Direktör Ömer Erdoğan, Sivasspor ile yollarını ayırdığını sosyal medya üzerinden açıkladı.

05.03.2025 13:38
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Sivasspor ile yollarını ayıran Teknik Direktör Ömer Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kırmızı-beyazlı kulübe veda etti.

Sivasspor'da, Ömer Erdoğan dönemi sona erdi. Teknik Direktör Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı duyurdu ve kırmızı-beyazlı kulübe veda etti.

47 yaşındaki teknik direktör, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

" Futbol, içinde birçok güzel anı ve zorlu mücadeleyi barındıran, başarı kadar sabrı da gerektiren bir yolculuk. Sivasspor'da geçirdiğim süre boyunca büyük bir özveriyle çalıştık, sahada en iyisini vermek için mücadele ettik. Ancak yaşadığımız sakatlıklar ve şanssızlıklar nedeniyle istediğimiz sonuçları alamadık. Futbolun doğası gereği, sonuç alınamayınca ayrılıklar kaçınılmaz oluyor. Bu süreçte bana ve ekibime güvenen, destek veren başkanımıza, yönetimimize, oyuncularımıza ve her zaman yanımızda olan Sivasspor taraftarına içtenlikle teşekkür ediyorum. Sivasspor'a bundan sonrası için başarılar diliyorum. Sevgi ve saygılarımla." - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ömer Erdoğan Sivasspor'a Veda Etti - Son Dakika

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